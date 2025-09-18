Yeni Nesil Yapay Zeka Eğitimi: AI LAB - Son Dakika
Yeni Nesil Yapay Zeka Eğitimi: AI LAB

18.09.2025 12:20
İTÜ ARI Teknokent'te hayata geçirilen AI LAB, profesyonellere yapay zeka alanında derinlemesine bilgi sunacak.

İTÜ ARI Teknokent, Marketing Türkiye, Deloitte Academy ve İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle profesyonellere yönelik yeni nesil yapay zeka eğitim programı "AI LAB" hayata geçirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eylülde başlaması planlanan AI LAB programı, üretken yapay zekadan etik ve güvenlik konularına, stratejik dönüşümden kurumlara özel çözümlere kadar geniş bir yelpazede katılımcılara derinlemesine bilgi sunmayı hedefliyor.

İki farklı eğitim segmentinden oluşan programda, "AI LAB" şirketlerin uygulayıcı profesyonellerine özel tasarlanırken, "AI Leaders LAB", Üst Yönetici (CEO) düzeyinde liderlere yönelik çözümler sunuyor.

Yapay zeka her fonksiyonu kökten değiştiren bir yapı taşı haline geldi

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Attila Dikbaş, İTÜ ARI Teknokent olarak yalnızca teknoloji geliştirme bölgesi değil, aynı zamanda bilgi, inovasyon ve dönüşümün merkezi olmayı görev edindiklerini belirtti.

Projenin, bu vizyonun en somut örneklerinden biri olduğunu aktaran Dikbaş, yapay zekanın sadece teknik bir alan olmanın ötesine geçtiğini kaydetti.

Dikbaş, "İş dünyasında karar mekanizmalarından müşteri deneyimine, üretimden yönetişime kadar her fonksiyonu kökten dönüştüren bir yapı taşı haline geldi. Biz de bu programla, iş dünyasının profesyonellerine yalnızca teknoloji bilgisi değil, aynı zamanda bu dönüşümü yönetebilecek stratejik bakış açısını kazandırmayı hedefliyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 250 yılı aşan köklü akademik mirası ve İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bilimsel gücü sayesinde AI LAB, hem akademik hem de sektörel tecrübeyi bir araya getiriyor." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan katılımcıların, teorik bilgi ile pratik uygulamayı bir arada deneyimleyerek iş dünyasının geleceğine hazırlanma fırsatı bulacakları bilgisini paylaşan Dikbaş, "AI LAB, yalnızca bireylere değil, kurumlara da sürdürülebilir bir dönüşüm kapasitesi kazandıracak. Teknoloji çağında geride kalmak istemeyen herkes için bu program, hem bugünü anlamanın hem de yarını şekillendirmenin güçlü bir fırsatıdır." değerlendirmesini yaptı.

İş dünyası geleceğe hazırlanmalı

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen de yapay zekanın iş dünyasının her alanında varlık gösterdiğini ve bunun geri dönüşü olmayan bir süreç olduğunu vurguladı.

Özen, "Marketing Türkiye, bugünün yeterli görülen yetkinliklerin gelecekte işin ve kariyerin devamlılığı için yeterli olmayacağı gerçeğinden yola çıkarak sorumluluk alıyor. Deloitte Academy ile birlikte düşünülen, İTÜ ARI Teknokent ile etki alanı genişletilen ve İTÜ Akademisyenlerinin öncü yaklaşımıyla içeriği güçlendirdiği AI LAB yıl içinde 4 kez iş dünyasının profesyonellerini eğitim için kabul edecek. " ifadelerini kullandı.

İş dünyasının bu dönüşüme hazırlık olması gerektiğini vurgulayan Özen, AI LAB'ın çalışan profesyoneller için önemli bir fırsat olduğunu aktardı.

Özen, mevcut yetkinliklerin gelecekte yeterli olmayacağını, bu nedenle programın bireylerin ve kurumların yapay zeka ile güçlenen geleceğe uyum sağlamasında önemli bir rol üstleneceğini kaydetti.

Deloitte Türkiye Teknoloji ve Dönüşüm Hizmetleri Lideri Hakan Göl ise insanların hayatında gün geçtikçe daha fazla yer alan yapay zekanın neyin mümkün olduğunu gösterirken iş hayatında beklentileri de yukarı taşıdığını belirtti.

Göl, yapay zekanın sadece geliştiricilerin elinde kullanılan bir araç olmaktan çıktığını, elektrik ya da kablosuz internet gibi temel bir altyapıya dönüştüğünü aktardı.

Program kapsamında pazarlama, satış, satış sonrası hizmetler, ürün yönetimi ve elektronik ticaretin yanı sıra etik, güvenlik ve sentetik veri gibi başlıkların da ele alınacağını vurgulayan Göl, 10 modülden oluşan eğitimlerle katılımcıların iş sonuçlarına odaklı ve uygulamalı bir içerik bulacağını kaydetti.

Kaynak: AA

İş Dünyası, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Eğitim

