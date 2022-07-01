Yeni sezon Anzer balının kilogramı 2 bin lira olarak belirlendi - Son Dakika
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Yeni sezon Anzer balının kilogramı 2 bin lira olarak belirlendi

01.07.2022 11:03
Yeni sezon Anzer balının kilogramı 2 bin lira olarak belirlendi

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2 bin 300 ile 3 bin rakım arasında üretilen, pek çok hastalığa iyi geldiği düşüncesiyle de ilgi gören Anzer balı, bu yıl kilogramı 2 bin liradan satışa sunulacak.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2 bin 300 ile 3 bin rakım arasında üretilen, pek çok hastalığa iyi geldiği düşüncesiyle de ilgi gören Anzer balı, bu yıl kilogramı 2 bin liradan satışa sunulacak.

Yaklaşık 200 bal üreticisi, haziranda 3 bin 200 arı kovanını güneşlenme oranına göre yaylada çeşitli noktalara yerleştirdi.

Arılarını 40'ı endemik 300'e yakın çiçekten oluşan zengin yayla florasıyla buluşturan üreticiler, dünyaca ünlü Anzer balının sağımını hava şartlarına göre ağustos veya eylülde gerçekleştirecek.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birleşen arıcılardan toplanan bal, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde polen analizi yapıldıktan sonra tescil edilip mühürlenerek piyasaya sunuluyor.

"5-6 ton civarında bal bekliyoruz"

Kooperatif Başkanı Osman Civelek, AA muhabirine, geçen yıl yaklaşık 5 ton bal üretildiğini söyledi.

Bu yıl yaylada havanın yağışlı olduğunu, bu nedenle rekoltenin gelecek günlerdeki hava şartlarına göre şekilleneceğini belirten Civelek, "Ağustos ayının ilk haftasından itibaren sağımlar başlayacak ve tahlilin ardından satışa arz edilecek." dedi.

Civelek, ekonomik dengeleri ve fiyat artışlarını gözetip yeni fiyat oluşturduklarını vurgulayarak, "Geçen yıl 1200 lira olan balımızı, bu yıl 2 bin liraya, 600 lira olan yarım kiloluk balımızı ise 1000 liraya çıkardık. Çok az miktarda da olsa satışa sunduğumuz 250 gram balı ise 500 liradan satışa arz edeceğiz." diye konuştu.

Rekoltenin gelecek haftalardaki hava sıcaklığıyla yükseleceğini tahmin ettiklerini dile getiren Civelek, "Yaylaya yerleştirdiğimiz kovanlardan 5-6 ton civarında bal bekliyoruz. Beklentimiz bu yönde ama hiç de olmayabilir. Hava şartları müsait olursa 5-6 ton civarındaki balı tahlile göndermeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Polen fiyatlarında da değişikliğe gittiklerine işaret eden Civelek, polenin geçen sezon 1500 lira olan kilogramını 2 bin 200 liraya çıkardıklarını bildirdi.

Anzer balına Arap turistler ilgi gösteriyor

Civelek, talebin tamamının bu yıl zor olsa da karşılanabileceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçmiş yıllardan kalan talepler çok fazla olmuyor. Son yıllarda talebi büyük oranda, artan ürün miktarıyla karşılayabiliyoruz. Özellikle bazı tüketiciler yeni sezon üründen bal almak istiyor. Yeni sezon için yoğun talep var. Yurt dışı taleplerimiz son dönemde çok fazla. Trabzon ve Rize'ye gelen Arap turistler yoğun talep gösteriyor. Balı çok sevdikleri için diğer ballarla birlikte Anzer balına yoğun talepleri var. Onların siparişlerini vermeye çalışıyoruz. Bu yıl için elimizde 450 kilogram sipariş var. Yeni çıkacak ürünlerden bunu karşılamaya çalışacağız."

Anzer balının taklitlerinin piyasada yer aldığını, bundan dolayı da ambalajları her yıl değiştirdiklerini ifade eden Civelek, tüketicilere kooperatifin etiketi, ıslak mührü ve barkodu olmayan ürünleri almamalarını uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, İkizdere, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni sezon Anzer balının kilogramı 2 bin lira olarak belirlendi - Son Dakika

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