Yeni Tarımsal Destekleme Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Tarımsal Destekleme Modeli Tanıtıldı

Yeni Tarımsal Destekleme Modeli Tanıtıldı

Denizli'de tarımsal üretim destekleri ve planlama hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

14.09.2024 07:45
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2027 bitkisel üretim desteklemeleri ve Tarımsal Üretim Planlaması kapsamındaki yeni destekleme modelinin tanıtımı devam ediyor. Üreticilere stratejik ürünler ve artan destekler hakkında Denizli İl Tarım Müdürü Şakir Çınar, doğru bilgilere ulaşmanın önemini vurgulayarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin hedeflendiğini belirtti.

29 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2025-2027 yılları arasındaki yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler kapsamında 'Yeni destekleme modeli' ve 14 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Tarımsal Üretim Planlaması' kapsamında bilgilendirme toplantısı Buldan'da yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıya, Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Buldan İlçe Müdürü Serdal Uğur, Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, Buldan Mahalle muhtarları, kooperatif başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcileri ve üreticiler katıldı. Toplantıda, bitkisel ve hayvansal üretime yönelik yeni destekleme modeli detaylı bir şekilde ele alındı.

"Üreticilerimizin doğru bilgiye ulaşması çok önemli"

Toplantıda sunum yapan Denizli İI Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Tarımsal Üretim Planlaması ve desteklemelerin önemine vurgu yaptı. Çınar, bitkisel üretim planı kapsamında özellikle Buldan da belirlenen stratejik ürünleri ve bu ürünlere verilen destekleri ayrıntılı şekilde açıkladı. "Mazot ve gübre desteği kaldırılmadı, aksine artırıldı. Aynı şekilde hayvancılık desteklemeleri de detaylı olarak açıklandı" dedi. Yeni destekleme modeli ile birlikte, bakanlık tarafından belirlenen 13 stratejik ürün ve yem bitkileri grubunun destekleme oranları da toplantıda ele alındı. Çiftçilerin planlama dahilinde üretim yapmaları halinde daha fazla destekleme alacaklarını belirten Çınar, "Üreticilerimizin doğru bilgiye ulaşması ve yanlış bilgilere itibar etmemesi çok önemli. Özellikle sosyal medyada yayılan asılsız haberlere karşı dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

"Üretimde sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirten İl Müdürü Şakir Çınar, "Üretimin ve üretenin destekleyicisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Üreticilerimizle el ele vererek, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu. Daha sonra konuşan Buldan İlçe Kaymakamı Turan Erdoğan, Yeni destekleme modelinin, tarımsal üretimi daha sürdürülebilir hale getirmek, doğru ürün seçimi, üreticilerimizin gelirlerini arttırmak ve ülke tarımının rekabetçi gücünü yükseltmek adına Tarımda Yeni Dönem mottosuyla çıkılan bu yolda İl Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yeni Tarımsal Destekleme Modeli Tanıtıldı - Son Dakika

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