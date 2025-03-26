Yeni TKYD Başkanı Gökçen Yaman Akgün - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni TKYD Başkanı Gökçen Yaman Akgün

Yeni TKYD Başkanı Gökçen Yaman Akgün

Gökçen Yaman Akgün, TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Sektörün büyümesi vurgulandı.

26.03.2025 11:43
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Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 2 yıl süre ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Gökçen Yaman Akgün seçildi.

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) 25'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimlerde iki yıllık süre ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri yeniden belirlendi.

TKYD Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Gökçen Yaman Akgün, Başkan Yardımcılığı görevine Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Halim Çun ve Genel Sekreterlik görevine HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Nilgün Şimşek Ata seçildiler.

TKYD'nin yeni başkanı Akgün, öncelikle değerli katkılarından dolayı geçmiş dönemlerde görev alan ve portföy yönetimi sektörünün bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm başkan, yönetim kurulu üyeleri ve tüm üyelere teşekkürlerini sundu.

Son yıllarda tasarruf sahiplerinin uzun vadeli bakış açısı ile yatırım fonlarına olan ilgilerinin arttığını belirten Akgün, alternatif yatırımlar kapsamında ön plana çıkan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarının reel ekonominin finansmanı ve ülkenin büyümesine kaynak aktarmada ağırlıklarını büyütmeye devam ettirdiklerini sözlerine ekledi.

Akgün, sektörde hem ürün çeşitliğinin artması hem de yatırımcılar tarafından Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nun (TEFAS) etkin şekilde kullanılması sonucunda, sektörün ciddi şekilde büyüme trendine girdiğini ve büyümenin devam edeceğini öngördüğünü söyledi. Akgün, 2015 yılında 98 milyar TL büyüklüğe sahip olan sektörün, 2024 yılı sonunda 6,9 trilyon TL'ye ulaşarak Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 16'sına ve 2025 yılının Şubat ayı sonunda da 7,6 trilyon TL'ye erişerek ile GSYH'nın yüzde 18'ine yaklaştığını ifade etti.

TKYD'nin önümüzdeki dönemde özellikle sermaye piyasalarının geliştirilmesi, yatırımcının korunması ve uzun vadeli tasarrufların artırılması konularına ağırlık vereceğini belirten Akgün, sektörümüzde yer alan bütün kurumların TKYD çatısı altına alınması çalışmalarına devam edeceklerini; böylece sektörün daha da güçlü şekilde temsil edileceğini belirtti.

Akgün, global piyasalarda olduğu gibi, yatırım yönetiminde de sürdürülebilirliğin ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişimin/Environmental, Social and Governance (ESG) öneminin Türkiye'de de arttığını kaydederek, bu temada kurulan fonların büyüklüğünün Şubat 2025 itibarı ile 12,1 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Akgün, "Sektör olarak sürdürülebilirlik ve çevreci fonlar temasını en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz, böylece yeşil dönüşüme katkımız katlanarak artacak" şeklinde sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ziraat Portföy Yönetimi, Türkiye, Ekonomi, Finans, Gökçen, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni TKYD Başkanı Gökçen Yaman Akgün - Son Dakika

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