Yeni Tokat Havalimanı 37 günde 10 bin yolcuyu ağırladı - Son Dakika
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Yeni Tokat Havalimanı 37 günde 10 bin yolcuyu ağırladı

23.05.2022 11:11

Yeni Tokat Havalimanı 37 günde 10 bin yolcuyu ağırladı Yeni Tokat Havalimanı 37 günde yaklaşık 10 bin yolcuyu ağırladı.

Yeni Tokat Havalimanı 37 günde 10 bin yolcuyu ağırladı

TOKAT - Yeni Tokat Havalimanı 37 günde yaklaşık 10 bin yolcuyu ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Mart'ta açılışı yapılan Yeni Tokat Havalimanına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Tokat'tan İstanbul'a karşılıklı olarak günlük tek sefer düzenlenen havalimanında yaşanan yoğunluk nedeni ile seferlerin artırılması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından alınan istatistiklere göre; Tokat Havalimanında 37 günde 9 bin 979 yolcu, 264 uçak trafiği gerçekleşti. Nisan ayında, Tokat Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 217'ye ulaşırken iç hat yolcu trafiği 7.831 oldu. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 82 ton olarak gerçekleşti.

Yeni Tokat Havalimanı 37 günde 10 bin yolcuyu ağırladı
Yeni Tokat Havalimanı 37 günde 10 bin yolcuyu ağırladı
Yeni Tokat Havalimanı 37 günde 10 bin yolcuyu ağırladı
Yeni Tokat Havalimanı 37 günde 10 bin yolcuyu ağırladı

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Tokat Havalimanı 37 günde 10 bin yolcuyu ağırladı - Son Dakika


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