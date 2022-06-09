Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcu ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcu ağırladı

09.06.2022 13:22

Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcu ağırladı Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcuyu ağırladı.

Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcu ağırladı

TOKAT - Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcuyu ağırladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı'nın 2022 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Tokat Havalimanı'nda mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 8 bin 834 oldu. Mayıs ayında, Tokat Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 109'a ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mayıs ayında toplamda 75 ton oldu. Havalimanı acıdığı günden bugüne ise 67 günde Tokat Havalimanı'nda yolcu trafiği 18 bin 813 yolcu, uçak trafiği 373, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 157 ton olarak gerçekleşti.

Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcu ağırladı
Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcu ağırladı
Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcu ağırladı
Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcu ağırladı
Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcu ağırladı

YORUMLAR
500
Uğur Bayraktutan: 165 Bin Nüfuslu Artvin'de Devletin Verilerine Göre 8 Bin 894 İşsiz Var Uğur Bayraktutan: 165 Bin Nüfuslu Artvin'de Devletin Verilerine Göre 8 Bin 894 İşsiz Var
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcu ağırladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
13:16 TÜİK önünde arbede çıktı! Enflasyon rakamlarını protesto etmek için toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polisten müdahale geldi
12:53 Müslüman olduğunu açıklayan Arsenal'ın yıldız futbolcusu, ismini Yakubu olarak değiştirdi
12:44 Evlerinin balkonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kadın tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:39:24. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Tokat Havalimanı son bir ayda 8 bin 834 yolcu ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement