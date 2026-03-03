Yeni Üzüm Çeşidi: Gün Işığı - Son Dakika
Yeni Üzüm Çeşidi: Gün Işığı

Yeni Üzüm Çeşidi: Gün Işığı
03.03.2026 11:47
Tekirdağ'da geliştirilen Gün Işığı üzüm çeşidinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tekirdağ'da melezleme ve ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen "Gün Işığı" adlı üzüm çeşidinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünce 2008 yılında erkenci ve geçci üzüm çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında elde edilen çeşit adayı "Gün Işığı", farklı yıllarda ve farklı adaptasyon bölgelerinde denemeye alınarak gözlem ve değerlendirmelerden geçirildi.

Yaklaşık 18 yıllık çalışmanın ardından üzüm, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce "Gün Işığı" ismiyle tescillendi.

Üreticiler arasında "Gün Işığı" üzüm çeşidinin yaygınlaştırılması için enstitü bünyesinde fidan üretimleri yapılacak.

Üreticilerin istenilen fidanlara kısa sürede ulaşmaları için özel sektör tohumculuk kuruluşlarına devri gerçekleştirilecek. Ayrıca yıl içerisinde enstitüde yapılacak tanıtım etkinliklerinde yeni üzüm çeşidi üreticilere tanıtılacak.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, AA muhabirine, geliştirilen çeşidin üreticiye sezonda daha erken ürün sunma imkanı sağlayacağını söyledi.

Geliştirilen çeşidin üreticiye sezonda daha erken ürün alma imkanı sağlayacağını vurgulayan Kiracı, üzümün üreticilere

Türkiye'nin farklı ekolojik koşullara sahip olduğunu anlatan Kiracı, enstitü olarak bu yönde ıslah çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

Enstitü Islah Çalışmaları Sorumlusu Dr. Onur Ergönül de üzümün isminin tane rengi ve erken olgunlaşmasından dolayı verildiğini, çalışmaların Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü ile ortak şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Uzun yıllardır üzüm çeşidinin ıslahı için çalıştıklarını dile getiren Ergönül, "Gün Işığı üzüm çeşidi 2008 yılında kurumumuzda melezleme ve ıslah çalışmaları kapsamında ortaya kondu. Uzun bir zaman dilimi içerisinde üzerinde çalışıyoruz." dedi.

"Üreticilerin kar elde edeceği bir çeşit"

Ergönül, çeşidin birçok gözlem ve değerlendirmeye tabi tutulduğunu ve farklı adaptasyon bölgelerinde denemelerinin gerçekleştirildiğini vurguladı.

Üzümün erkenci bir çeşit olduğunu anlatan Ergönül, şunları kaydetti:

"En büyük özelliği bir kere erkenci oluşu. Üreticilerimizin daha fazla ürün, daha fazla kar elde edebilmelerini sağlamak en büyük hedefimiz. Bu hedefe yönelik Gün Işığı'nın da oldukça büyük avantajlar sağlayacağını düşünüyoruz çünkü çok erken olgunlaşıyor. Taneleri oldukça iyi, iri. Yeşil sarı dediğimiz renk tane rengine sahip."

Ergönül, çekirdekli bir yapıya sahip bu üzümün tanesinin 7 ila 9 gram ağırlığında olduğunu ve salkım ağırlığının ise 650 gram olduğunu anlattı.

Üreticilerin yeni çeşidi sahipleneceğine inandığını ifade eden Ergönül, "Çekirdekli bir üzüm ama tane iriliği oldukça iyi, sağlam tane yapısı ve saptan kolay kopmama özelliği muhafaza ve pazarlama açısından öne çıkan özellikleri. Umuyoruz ki üreticilerimiz için güzel bir alternatif olacak. Ülkemiz için de yeni bir çeşit kazandırmış olduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

