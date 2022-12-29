Yeni yılda sigarayı bıraktıracak zamlar kapıda! En az yüzde 26'lık otomatik zammın onaylanması durumunda en ucuz sigara 31.5 liraya çıkacak - Son Dakika
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Yeni yılda sigarayı bıraktıracak zamlar kapıda! En az yüzde 26'lık otomatik zammın onaylanması durumunda en ucuz sigara 31.5 liraya çıkacak

29.12.2022 08:59

Sigara üzerindeki maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına yılbaşında en az yüzde 26 otomatik zam gelmesi beklenirken, bu zammın onaylanması durumunda paket başına 2 liralık fiyat artışı kaçınılmaz olacak. Zammın gelmesi durumunda şu anda 29.5 liraya satılan en ucuz sigara 31.5 lirayı bulacak.

Yılbaşında yağacak zam yağmuru için alkol ve sigara da gün sayıyor. Yasa gereği sigara üzerindeki maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarına her 6 ayda bir yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) oranında zam yapılıyor.

EN UCUZ SİGARA YENİ YILDA 31.5 LİRAYA ÇIKACAK

Son 6 aylık Yİ-ÜFE'nin en az yüzde 26 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Daha yüksek bir oran çıkmazsa halen 29.5 liraya satılan en ucuz sigaraya en az 2 TL zam gelecek. En ucuz sigara yeni yılda 31.5 liraya çıkacak. Aynı şekilde alkollü içeceklere de vergi artışı kaynaklı zam yağacak. Zam konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

SİGARADAKİ MAKTU VERGİ TUTARI 19 LİRA 95 KURUŞA ÇIKACAK

Sözcü'de yer alan habere göre TÜİK, yılın son 5 aylık döneminde Yİ-ÜFE'nin yüzde 22.56 arttığını hesapladı. Aralık ayı üretici fiyatlarının yüzde 3 civarında artması halinde 6 aylık üretici enflasyonu yüzde 26 olacak. Bu durumda bir paket sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 15 lira 83 kuruştan 19 lira 95 kuruşa çıkacak.

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ÖTV, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni yılda sigarayı bıraktıracak zamlar kapıda! En az yüzde 26'lık otomatik zammın onaylanması durumunda en ucuz sigara 31.5 liraya çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni yılda sigarayı bıraktıracak zamlar kapıda! En az yüzde 26'lık otomatik zammın onaylanması durumunda en ucuz sigara 31.5 liraya çıkacak - Son Dakika
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