Yeni Zigana Tüneli inşaatında kara kışa rağmen çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Zigana Tüneli inşaatında kara kışa rağmen çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor

17.03.2022 09:51
Yeni Zigana Tüneli inşaatında kara kışa rağmen çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli inşaatında kara kışa rağmen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli inşaatında kara kışa rağmen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür devam eden rüya proje yeni Zigana Tüneli'nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi geçtiğimiz aylarda tamamlandı. 500 personelin 7 gün 24 saat görev yaptığı tünel, bittiğinde Trabzon- Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım süresi 40 dakikaya düşecek.

Yeni Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun tüneli olmakla birlikte bunun yanında Türkiye'de yine karayolları tünellerinde ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi kullanılan ilk tünel olacak. 3 noktada en uzun şaft 400 metre olmak üzere toplam 6 tane şaft olacak ve bu özelliği ile de Türkiye'de ilk uygulama olacak.

Ayrıca Yeni Zigana Tünel güzergahında dengeli konsel metoduyla yapılan özel bir köprü, kavşaklar, köprüler ve irili ufaklı tünellerin yapımına kar altında devam ediliyor. Tünelin bir aksilik yaşanmaması halinde 2022 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor. - TRABZON

Yeni Zigana Tüneli inşaatında kara kışa rağmen çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor
Yeni Zigana Tüneli inşaatında kara kışa rağmen çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor
Yeni Zigana Tüneli inşaatında kara kışa rağmen çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor

YORUMLAR
500
Hacer Foggo: Süt ve süt ürünlerini korumak için marketlerdeki güvenlik görevlilerinin sayısı artırıldı Hacer Foggo: Süt ve süt ürünlerini korumak için marketlerdeki güvenlik görevlilerinin sayısı artırıldı Fransız Yetkililer Büyükada Ekoturizm Rotasını gezdi Fransız Yetkililer Büyükada Ekoturizm Rotasını gezdi

Doğu Karadeniz Bölgesi, İpek Yolu, Türkiye, Rüya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni Zigana Tüneli inşaatında kara kışa rağmen çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:36 Metro arızası yolcuları perişan etti! Üsküdar-Çekmeköy seferleri bir süre yapılamadı
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:20 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bergen filmini izledi ve İstanbul Sözleşmesi'ne önemine dikkat çekti
18:56 Rus medyasında istifa dalgası! Savaş suçlarıyla yargılanmaktan korkuyorlar
22:12 Hackerlar, 20 milyon Rus'a aynı mesajı gönderdiler: İşte o mesajda yazılanlar!
05:41 Muhsin Bayrak, Chelsea'yi almak için 1 milyar pound'ı nakit verecek!
09:12 Barış görüşmeleri savaşı hafifletmedi! Ukrayna, Rus askerlerini taşıyan kamyona bazuka ile saldırı düzenledi
21:24 Melitopol Belediye Başkanı Fedorov, 9 Rus askerine karşılık serbest bırakıldı
09:08 Kuruluş Osman'da dün akşam neler yaşandı? Selçuklu Sultanı, Kayı Obasına geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:00:07. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Zigana Tüneli inşaatında kara kışa rağmen çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement