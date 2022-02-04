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Yeniden yapılandırılan Arya, sermaye artırımı ile 2022'ye güçlü hazırlanıyor - Son Dakika

Yeniden yapılandırılan Arya, sermaye artırımı ile 2022'ye güçlü hazırlanıyor

04.02.2022 14:17
Yeniden yapılandırılan Arya, sermaye artırımı ile 2022'ye güçlü hazırlanıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından yeniden yapılandırılan Arya AŞ., 3 milyon TL'lik sermaye artırımı ile 2022 yılı turizm sezonuna çok daha güçlü bir biçimde başlamaya hazırlanıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından yeniden yapılandırılan Arya AŞ., 3 milyon TL'lik sermaye artırımı ile 2022 yılı turizm sezonuna çok daha güçlü bir biçimde başlamaya hazırlanıyor.

Son iki buçuk yıldır uygulanan mali disiplin programı ile önemli bir finansal başarı elde ettiği belirtilen ve geçtiğimiz sezonu alt ve üst yapıları yenilenen modern ve şık tesislerle karşılayan Kuşadası Belediyesi'nin öz iştiraklerinden Arya Turistik Tesisleri AŞ.'nin sermayesinde artırıma gidildi. Kuşadası Belediye Meclisi'nin Şubat ayı toplantısında alınan kararla, yaptığı ve yapacağı yeni yatırımlarda kullanılmak üzere sermayesi 3 milyon TL artırılan Arya AŞ., yeni turizm sezonuna çok daha güçlü girecek. 16 milyon TL'lik borçla devralınmasına rağmen uygulanan mali disiplin ile kısa süre içerisinde istikrarlı ve profesyonel bir yapıya kavuşturulduğu belirtilen Arya AŞ., öz sermayesinde meydana gelen artış ile 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da Kuşadalılara ve kenti ziyaret eden turistlere kaliteli hizmet sunmaya devam edeceği kaydedildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi koşullarına rağmen hiçbir yeni borçlanma içerisine girmeyen ve mevcut borçlarının önemli bir kısmını ödeyen Arya AŞ.'nin elde ettiği finansal başarının yeni yılda da sürmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirterek "Arya AŞ'nin iki buçuk yıl gibi kısa bir süre içerisinde elde ettiği başarı profesyonel bakış açısının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Yenilenen işletmelerimiz ve yeni yatırımlarımız ile büyük bir başarı ile tamamladığımız 2021 yılından sonra yeni yılda da hem hemşehrilerimize hem de kentimizi ziyaret eden konuklarımıza en iyi şekilde hizmet sunacağız" dedi. - AYDIN

Yeniden yapılandırılan Arya, sermaye artırımı ile 2022'ye güçlü hazırlanıyor
Yeniden yapılandırılan Arya, sermaye artırımı ile 2022'ye güçlü hazırlanıyor
Yeniden yapılandırılan Arya, sermaye artırımı ile 2022'ye güçlü hazırlanıyor
Yeniden yapılandırılan Arya, sermaye artırımı ile 2022'ye güçlü hazırlanıyor
Yeniden yapılandırılan Arya, sermaye artırımı ile 2022'ye güçlü hazırlanıyor
Yeniden yapılandırılan Arya, sermaye artırımı ile 2022'ye güçlü hazırlanıyor

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Türk Lirası, Ömer Günel, Kuşadası, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeniden yapılandırılan Arya, sermaye artırımı ile 2022'ye güçlü hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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