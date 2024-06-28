Yeniköy Kemerköy Enerji, 2025'te 5 Milyon Fidan Dikmeyi Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yeniköy Kemerköy Enerji, 2025'te 5 Milyon Fidan Dikmeyi Hedefliyor

Yeniköy Kemerköy Enerji, maden sahalarını doğaya geri kazandırma çalışmaları kapsamında 2025'te 511 hektarlık alanı ağaçlandırmayı ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında dikilen fidan sayısını 5 milyona çıkarmayı amaçlıyor. Şu ana kadar 3 milyon fidan dikilen projede, 2025'te hedeflenen rakama ulaşmayı planlanıyor. Ayrıca, rehabilitasyon çalışmaları bağımsız bir kuruluş tarafından izleniyor ve raporlanıyor.

28.06.2024 11:11
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Yeniköy Kemerköy Enerji, maden sahalarını doğaya geri kazandırma çalışmaları kapsamında 2025'te 511 hektarlık alanı ağaçlandırmayı ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında dikilen fidan sayısını 5 milyona çıkarmayı amaçlıyor

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, AA muhabirine, yürüttükleri maden rehabilitasyonu çalışmalarında Türkiye'nin çeşitli bölgelerine Orman Genel Müdürlüğü ile yaptıkları bir protokol kapsamında şu ana kadar 3 milyon fidan dikildiğini ve 2025'te bu rakamı 5 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

İlk projelerine 2023 Kasım'da başladıklarını belirten Işık, "65 hektarlık alanda çalışmalarımızı yürüttük. 65 hektar diyince insanın aklında çok bir şey canlanmıyor ama bahsettiğimiz alan çok büyük bir alan ve 91 futbol sahası büyüklüğünde bir alana tekabül ediyor." diye konuştu.

Işık, söz konusu çalışmanın bir pilot çalışma olduğunu vurgulayarak, "Bu yılın sonunda yeni etap çalışmamıza başlamayı planlıyoruz. 2025'te hedefimiz 511 hektarlık bir alanı daha ağaçlandırarak toplamda 576 hektara ulaşmak. 2032'de ise 1360 hektar civarında bir büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Rehabilitasyon çalışmalarında en önemli konunun bu çalışmaların bağımsız bir kuruluş tarafından izlenmesi olduğunu ifade eden Işık, "Biz bu çalışmalarımızı izlemesi, yönlendirmesi ve raporlaması için Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile anlaştık. Dernek, paydaşlarımız adına bizim yaptığımız çalışmaları şeffaf bir şekilde izliyorlar ve raporluyorlar." bilgisini paylaştı.

Işık, rehabilitasyon çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışma imkanı bulduklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Tüm doğaya geri kazandırma çalışmalarının yüzde 90'ının planlamadan geçtiğini düşünüyoruz. Planlama aşamasında üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi beraber çalıştığımız kurumlardan. Rehabilitasyonu sadece ağaç, fidan dikmek değil, bütün sahanın doğaya geri kazandırılması olarak düşünebilirsiniz."

Dikilen zeytin ağaçlarından elde edilen ürünler bölge halkıyla paylaşılıyor

Söz konusu çalışmaların arasında su yönetimi de olduğunu belirten Işık, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının korunması, rehabilitasyon bölgesinde göletler, su toplama kanallarının yapılması gibi çalışmalar yürüttüklerini de aktardı.

Işık, rehabilitasyon kapsamındaki faaliyetlerden biri olarak Karacaağaç eski maden sahasına kurdukları zeytinlikte 22 binden fazla zeytin ağacı dikildiğini belirterek, "Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında diktiğimiz zeytin ağaçlarının hepsinin bakım ve toplama faaliyetlerini kendimiz yürütüyoruz ve bölge halkıyla beraber çalışıyoruz. Burada ürettiğimiz zeytinler ve zeytin yağları tamamen ticari amaç dışında halkla paylaşılılıyor." diye konuştu.

Bu yıl sonunda rehabilitasyon çalışmalarına başlayacakları yeni etapta yenilikçi uygulamalar yapmayı da planladıklarını vurgulayan Işık, maden sahalarının yüksek kotlarda olmasından dolayı dikim faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla dronlar aracılığıyla bölgeye yöre halkının katılımıyla tohum dağıtılarak ağaçlandırılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yeniköy Kemerköy Enerji, 2025'te 5 Milyon Fidan Dikmeyi Hedefliyor - Son Dakika

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