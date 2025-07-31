Yenilenebilir Enerji Rekoru - Son Dakika
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Ekonomi

Yenilenebilir Enerji Rekoru

31.07.2025 11:29
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Türkiye'nin elektrik gücü 119 bin 632 MW oldu, güneş ve rüzgar üretimi en yüksek seviyeye ulaştı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, haziran sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 119 bin 632 megavata ulaştığını, güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminin toplam üretim içindeki payının yüzde 29,6 ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek değeri olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı, haziran ayında da arttı. 119 bin 632 megavata çıkan toplam elektrik kurulu gücünün, yüzde 60,9'a tekabül eden 72 bin 826 megavatlık kısmı yenilenebilir kurulu gücünden oluştu. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 291 megavat ile yüzde 27, güneşin payı 22 bin 937 megavat ile yüzde 19,2, rüzgarın payı 13 bin 465 megavat ile yüzde 11,3 olurken biyokütlenin payı 2 bin 399 megavat ile yüzde 2, jeotermalin payı da bin 734 megavat ile yüzde 1,4 olarak kayıtlara geçti. Haziran sonu itibarıyla güneş kurulu gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 19,2'ye, rüzgar kurulu gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payı da yüzde 11,3'e ulaşarak oransal anlamda bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK DEĞERİ

Haziran ayında sadece kurulu güçte değil, yenilenebilirden elektrik üretiminde de artış yaşandı. Geçen ay güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimi 4,6 milyar kilovatsaat ve yüzde 16,1'lik oran ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Rüzgar ve güneş kaynaklı toplam elektrik üretimi de yüzde 29,6 oran ile 8,4 milyar kilovatsaate çıkarken aylık bazda tüm zamanların en yüksek değeri yakalandı. Ayrıca geçen ay elektrik üretimi 28,38 milyar kilovatsaat oldu. Bu üretimde, yerli kaynaklara dayalı toplam elektrik üretim değeri 18,4 milyar kilovatsaat olurken; yenilenebilir kaynaklara dayalı toplam elektrik üretim değeri ise 14,9 milyar kilovatsaat olarak hesaplandı. Buna göre, yenilenebilir enerji kaynaklı üretimin toplam üretimdeki payı yüzde 52,5 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Güneş, Son Dakika

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