Yenilenmiş cihaz mağazaları yaygınlaşıyor - Son Dakika

Yenilenmiş cihaz sektöründe faaliyet gösteren EasyCep, İstanbul Fatih'te açılan yeni mağazasıyla ülke genelindeki mağaza sayısını 10'a yükselti.

Yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep, yeni mağaza yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. Halihazırda Aydın, Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul ve Konya'da mağazaları bulunan şirket, İstanbul Fatih'te yeni bir mağaza açtı. Şirket, önümüzdeki günlerde Gebze ve Kahramanmaraş'ta yeni iki mağaza daha açmaya hazırlanıyor.

"İnsan kaynağımız yüzde 300 arttı"

EasyCep CEO'su Mehmet Akif Özdemir, "2021 yılı için bizim için her bakımdan çok iyi geçti. İnsan kaynağımız yüzde 300 arttı. İstihdam oluşturduğumuz için mutluyuz. Bir yandan da bir sektörü sıfırdan inşaa ediyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. 2021 yılında 8 mağaza açtık. Bu yıl da hız kesmeden devam ediyoruz. Çok sayıda iş insanı bayimiz olmak için talepte bulunuyor. Hepsini titizlikle değerlendiriyoruz. 2022'de mağaza sayımız 30'a ulaşacak. Kamunun desteği ve tüketicinin ilgisi ile büyümeye devam edeceğiz. Bugüne dek satışlarımızın yüzde 80'ini cep telefonu oluşturuyordu. Ancak tablet, bilgisayara ve oyun konsollarında da büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. Çok yakında ürün gamımız genişleyecek. Bu alanda önemli adımlar atacağız, güzel haberler vermek için hazırlanıyoruz."

Yenilenmiş cihaz alırken nelere dikkat etmeli?

Yenilenmiş cihaz alırken genel hatlarıyla öncelikle cihaz yenilenmiş mi yoksa ikinci el mi diye kontrol edilmesi gerektiğine vurgu yapan Özdemir, "Bir cihazı sadece bu lisansa sahip şirketler yenileyebilir, satabilir. Yenilenmiş bir telefonda değişen parçaların tümü alıcı ile paylaşılır. 12 ay süre ile satıcı firmanın güvencesi altındadır. Ayrıca 14 gün koşulsuz iade hakkı vardır. Yenilenmiş telefon alacak kişiler, ürünün kozmetik durumunu yani dış görünümünü, pil ömrünü muhakkak kontrol etmeliler. Biz bunları şeffaflıkla paylaşıyoruz. Bilerek satın alma yaparlarsa hayal kırıklığı yaşamazlar" diye konuştu. - İSTANBUL