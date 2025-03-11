Yenişehir, Agro ve Eko Turizmde Merkez Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yenişehir, Agro ve Eko Turizmde Merkez Olmayı Hedefliyor

Yenişehir, Agro ve Eko Turizmde Merkez Olmayı Hedefliyor

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yaptığı açıklamada ilçenin agro ve eko turizminin merkezi haline geleceğini belirtti. Yenişehir Belediyesi'nin turizm projeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından incelendi. Başkan Özel, tarımın ön planda olduğu Yenişehir'in doğal güzellikleriyle de öne çıkması gerektiğini vurguladı.

11.03.2025 17:13  Güncelleme: 17:16
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Tarım ve tarih kenti olan Yenişehir'in turizminin gelişmesi için çalışmalar yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, kısa zaman içerisinde yapılacak projelerle ilçenin agro ve eko turizminin merkezi haline geleceğini söyledi.

Yenişehir Belediyesi'nin turizm hedefleri doğrultusunda yapmış olduğu projeler, ilgi görmeye devam ediyor. Turizmde agro ve eko turizmi odak noktasına alan Yenişehir Belediyesi'nin hazırladığı projeler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Pınar Işıkyıldız, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gül Sayan Atanur ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Turizm ve Kültürel Miras Danışmanı Arzı Kutucu Özenen tarafından yerinde incelendi.

İlk olarak agro turizm hedefi doğrultusunda ayrılan Günece Kaynaklar Mevkii'nde incelemede bulunan heyete bilgi veren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Tarımıyla ön plana çıkan Yenişehir'in tarihi, doğal güzellikleri ve üretici yönüyle de ön plana çıkması için çaba sarf ediyoruz. Yenişehir'de turizme yönelik çalışmalarımızı sürdürürken, Türkiye'de henüz az bilinen bir turizm türüne, yani agro turizmine yönelerek planlamalarımızı yapıyoruz. Agro turizm, Yenişehir'in ve Yenişehir tarım ürünlerinin bilinirliğini artırırken, aynı zamanda ilçe ekonomisine de katkı sağlayacak" dedi.

Günece Kaynaklar Mevkii'nin agro turizm için en uygun yer olduğuna dikkat çeken Başkan Ercan Özel, "Burada yapılacak projeyle hem turistler Yenişehir tarımının hasadını gerçekleştirecek, hem de doğal güzelliklerin ve huzurun keyfini çıkarabilecek" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Pınar Işıkyıldız da, yapılacak projelerini Yenişehir'e önemli katkılar sunacağını ifade etti. Başkan Ercan Özel'in vizyoner bir bakış açısına sahip olduğunu belirten Işıkyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak turizmi geliştirecek projelere destek olacaklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Turizm ve Kültürel Miras Danışmanı Arzı Kutucu Özenen de, hem Günece Kaynaklar Mevkii'ndeki projenin hem de Yarhisar Mahallesi'nde yapılacak olan kamp turizmi projesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Yenişehir'in hem tarihi hem de doğal güzellikleri bakımından büyük bir şansı var. Güzel projelerle bu doğa harikası yerler kısa zaman içerisinde turizmin merkezi haline gelebilir" ifadelerini kullandı.

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gül Sayan Atanur da, Yenişehir'in yapısının agro ve eko turizmine uygun olduğunu dile getirerek projelerin başarıya ulaşacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Başkan Ercan Özel ve beraberindekiler, Yarhisar Mahallesi'nde gerçekleştirilecek kamp turizm bölgesine de ziyarette bulundu. Yapılacak projelerden bahseden Başkan Ercan Özel, hedeflerinin kısa süre içerisinde tüm projeleri Yenişehir'de hayata geçirmek olduğunu vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yenişehir, Agro ve Eko Turizmde Merkez Olmayı Hedefliyor - Son Dakika

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