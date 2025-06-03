Yenişehir Belediyesi'nden Milyonlarca Liralık Yatırım Reddi Şoku - Son Dakika
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Ekonomi

Yenişehir Belediyesi'nden Milyonlarca Liralık Yatırım Reddi Şoku

Yenişehir Belediyesi\'nden Milyonlarca Liralık Yatırım Reddi Şoku
03.06.2025 18:37  Güncelleme: 18:45
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Yenişehir Belediye Meclisi'nde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yapacağı hibe yardımları CHP ve İYİ Partili üyeler tarafından reddedildi. Başkan Ercan Özel, bu kararın ilçenin gelişimini engellediğini belirtti ve halkı duyarlı olmaya çağırdı.

Yenişehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yenişehir'e yapılacak milyonlarca liralık yatırım CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri tarafından reddedildi.

Yenişehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Tarihi Yenişehir Belediye Binası'nda gerçekleştirildi. Yenişehir Belediye Meclisi'nde, gündemin 5'nci maddesinde yer alan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak hibe destekleri CHP ve İYİ Partili Meclis üyeleri tarafından reddedildi. Tamamen Yenişehir halkının yararına olacak yatırımlara ret oyu verilmesi ilçe kamuoyunda büyük şok etkisi oluşturdu.

Başkan Ercan Özel, "Yenişehir Belediyemizin araç parkurunda ciddi eksiklikler var. Ekskavatör de bunların başında geliyor. Bu ihtiyacımızı karşılamak için farklı ilçe belediyelerinden destek istiyorduk. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alacağımız hibe desteği ile hem bu ihtiyacımızı karşılamış olacak hem de milyonlarca liralık farklı yatırımı ilçemize kazandıracaktık. İlçeye gelecek olan bu yatırımlar CHP ve İYİ Parti tarafından adeta Yenişehir halkını cezalandırmak niyetiyle ret edilmiştir. Yenişehir Belediyesi'nin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan hibe almaması demek, ilçemize gelecek yatırım ve hizmetlerin önüne geçilmesi demektir. Bursa'da ve Türkiye'de tüm siyasi partiler bölgelerine yatırım gelmesi için mücadele ederlerken, Yenişehir'de böyle bir siyasi zihniyetin olması ilçemiz için büyük bir talihsizliktir. Bu yatırım ve kazanımlar Yenişehir'in geleceğine yapılacak somut bir adımdı. Siyasi değil, hizmet odaklı düşünülmesini ve buna göre hareket edilmesini bekliyorduk" diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan Yenişehir Belediye Meclisi'nden sonra telefonlarının adeta kilitlendiğini ifade eden Başkan Ercan Özel, "İlçe halkımız, böyle bir şeyi kabullenemediklerini ifade ettiler. Vatandaşlarımız, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin bu kararını sert bir dille eleştiriyor. Türkiye'nin dört bir tarafında bakanlıklarımız ilçelere hizmet ediyorlar. Yenişehir olarak da diğer şehirler gibi çeşitli yatırımları bakanlıklarımızdan bekliyoruz ve bunun için de çalışma içerisindeyiz. Ancak, bu zihniyet anladığımız kadarıyla yapılacak tüm bakanlık yatırımlarına karşı çıkarak ilçemizin gelişmesini engellemeye çalışacak. Ülkemizdeki tüm belediyeler, siyasi parti fark etmeksizin bakanlıklardan hibe desteği almak için çaba sarf ederken, Yenişehir Belediyesi'nde, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin milyonlarca liralık hazır hibe desteğini reddetmesi akıl ve mantıkla bağdaşmıyor. Ben Yenişehirli hemşehrilerimizi sağ duyuya davet ediyorum. Yenişehir'in gelişmesini engelleyecek eylemlerin karşısında dimdik duracağımızın bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yenişehir Belediyesi'nden Milyonlarca Liralık Yatırım Reddi Şoku - Son Dakika

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