Yenişehir'de buğday alımları başladı: Başkan Ercan Özel'den üreti·ciye tam destek - Son Dakika
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Yenişehir'de buğday alımları başladı: Başkan Ercan Özel'den üreti·ciye tam destek

Yenişehir\'de buğday alımları başladı: Başkan Ercan Özel\'den üreti·ciye tam destek
03.07.2026 16:39  Güncelleme: 16:41
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Yenişehir'de TMO'nun 2026 hasat dönemi buğday alımları başladı. Belediye Başkanı Ercan Özel, çiftçiler için hazırlıkların tamamlandığını ve 75 bin dekarda 45 bin ton rekolte beklendiğini açıkladı.

Türkiye'nin en verimli tarım merkezlerinden biri olan Yenişehir'de, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026 yılı hasat dönemi buğday alımları başladı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, hasat döneminin sorunsuz ve konforlu geçmesi için tüm hazırlıkları titizlikle tamamladıklarını söyledi.

Yenişehir'in tarımsal üretim gücünü her alanda destekleyen Yenişehir Belediyesi, TMO'nun buğday alım noktası olarak belirlediği Biber Pazarı alanında kapsamlı bir düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Hasat döneminin sorunsuz ve konforlu geçmesi için tüm hazırlıkları titizlikle tamamladıklarını ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin en bereketli ve verimli topraklarına sahip ilçemiz Yenişehir'de, çiftçilerimizin hasat dönemini daha rahat, güvenli ve sorunsuz geçirebilmesi adına belediye olarak gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Alımların gerçekleştirileceği Biber Pazarı alanında ekiplerimizle birlikte kapsamlı düzenlemeler yaptık. Çiftçilerimizin ürünlerini daha konforlu, düzenli ve güvenli bir ortamda teslim etmelerine katkı sağladık. Ayrıca alım sırası bekleyen üreticilerimizin daha rahat vakit geçirebilmesi için gölgelik alanlar oluşturduk. Su, meyve suyu, meşrubat ve çeşitli ikramlarla sahada bizzat çiftçilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bizler, üretimin ve üreticinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Üreticimizin her zaman yanındayız'

Bu yıl ilçede yaklaşık 75 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını vurgulayan Başkan Ercan Özel, bu üretim sezonunda 45 bin ton civarında rekolte beklendiğini açıkladı. Bu yüksek rakamların Yenişehir'in tarımsal potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Başkan Özel, üretimin ve üreticinin her zaman yanında olacaklarının altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yenişehir'de buğday alımları başladı: Başkan Ercan Özel'den üreti·ciye tam destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenişehir'de buğday alımları başladı: Başkan Ercan Özel'den üreti·ciye tam destek - Son Dakika
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