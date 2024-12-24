Yerel Esnafı Tercih Edin!

Ekonomi

TESK Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, alışverişlerin yerel esnaftan yapılması yönünde çağrıda bulunarak, internet alışverişlerinde sunulan büyük indirimlerin yanıltıcı olabileceğini ifade etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yerel esnaftan yapılan alışverişlerin şehir ekonomisinin canlanmasına ve küçük işletmelerin büyümesine katkı sağlayacağını belirterek, "Esnafımız yıllardır alın teriyle çalışıp güvenli ve kaliteli hizmet sunmaktadır. Yerel esnaftan alışveriş yapmak, sadece ekonomiye katkı değil, aynı zamanda güvenilir ürünlere ulaşmak demektir" diye konuştu.

"Merdiven altı ürünlere dikkat edilmeli"

Yılbaşı alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Başkan Dere, vatandaşları merdiven altı ürünlerden uzak durmaları konusunda uyardı. Dere, "Sağlığımız her şeyden önce gelir. Alışverişlerde hijyen ve kalite belgelerine sahip, güvendiğimiz esnaflarımızı tercih etmeliyiz. Esnaflarımız, kendi yemediği ürünü müşterisine sunmaz, halkın sağlığıyla oynamaz" ifadelerini kullandı. Dere, yılbaşı alışverişlerinde alınacak hediyeler ve yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan süt, et ve şarküteri ürünleri, tatlı, kuruyemiş gibi ihtiyaçların yerel esnaftan temin edilmesinin önemine dikkat çekti.

"Yeni yıl kampanyalarına ve çekilişlere dikkat"

İnternet üzerinden yapılan yıl sonu indirimlerinin tüketiciyi yanıltabileceğini ifade eden Başkan Dere, bu kampanyaların genellikle fiyat artırıldıktan sonra indirim yapılmış gibi gösterildiğini belirtti. Dere, güvenli alışveriş için yerel esnafın tercih edilmesinin önemini vurguladı. - ANTALYA