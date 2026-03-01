Yerel Kalkınma Teşvik Programı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerel Kalkınma Teşvik Programı Başlıyor

01.03.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 başvuru dönemi yarın başlayacak, yerel kalkınma hedefleniyor.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında "2026 Başvuru Dönemi" yarın başlayacak.

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre programla bölgelerin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi, atıl kaynakların harekete geçirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmanın yerelden başlatılması hedefleniyor.

Bu kapsamda Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'na başvurular yarın başlayacak ve 15 Mayıs 2026'ya kadar devam edecek.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı, bölgelerin ekonomik potansiyelini harekete geçirmek, üretimini artırmak ve istihdamını güçlendirmek hedefiyle uygulamaya alınıyor. Program kapsamında, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim kapasitesinin artırılması, ithal girdilerin yerli imkanlarla üretilmesi ve tedarik zincirinin yerlileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Böylelikle il bazlı belirlenen öncelikli yatırım alanları desteklenecek, katma değerli üretim ve nitelikli istihdam artırılacak, yerel kalkınma vizyonu sürdürülebilir ve somut projelerle hayata geçirilecek.

Programa ilişkin merak edilen 5 soru ve cevap şöyle:

1- Yerel Kalkınma Teşvik Programı nedir, neden başlatıldı ve hangi hedefle devreye alınıyor?

Program, bölgelerin ekonomik potansiyelini harekete geçirmek, üretimi artırmak ve istihdamı güçlendirmek amacıyla uygulamaya konuluyor. Programla bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgelerin rekabet güçlerinin artırılması amaçlanıyor. Öte yandan illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesi, coğrafi potansiyelinin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, bölgede üretimi olmayan, başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, mevcut sektörlerin ileri geri bağlantılarının desteklenmesi, kümelenmelerin oluşturulması ve yerel istihdamın artırılması hedefleniyor.

2- Programdan kimler yararlanabilir, başvuru şartları neler?

Teşvik programına, gerçek veya tüzel kişiler başvuruda bulunabilecek. Program kapsamında, daha önce teşvik belgesine bağlanmış veya başka bir kamusal destek programı dahilinde desteklenmekte olan yatırımlar için başvuru yapılamayacak. Bir yatırımcı, tek başına veya ortak olarak en fazla 5 başvuru yapabilecek. Program başvuruları, "https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr" internet adresi üzerinden yarından itibaren alınmaya başlanacak. Başvurular yalnızca belirtilen elektronik portal üzerinden (çevrimiçi olarak) alınacak. Programa elden veya posta yoluyla başvuru yapılamayacak.

3- Hangi sektörler ve yatırım alanları teşvik kapsamında?

Asgari 300 büyükbaş entegre et veya süt hayvancılığı yatırımı, 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisi, jeotermal kaynaklarla su ürünleri yetiştiriciliği, yaşlı bakım merkezi, tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değerli ürünler üretimi, mobilya üretimi, meyve/sebze işleme, kurutma ve paketlenmiş gıda ürünleri üretimi, asgari 20 dekar entegre sera tesisi gibi yatırım konuları teşvik kapsamına alındı. Programla 81 ilde 324 yatırıma destek verilecek.

4- Teşvik Programı kapsamında yatırımcılara hangi destekler sunuluyor?

Program kapsamında yatırımcılara vergi indirimi, sigorta primi desteği, faiz veya kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve gümrük vergisi muafiyeti gibi çeşitli teşvikler sunulması öngörülüyor. Desteklerin kapsamı yatırımın büyüklüğüne, sektörüne ve bölgesel önceliklere göre değişebilecek. Yapılacak her bir yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanacak. Program kapsamında yatırımcılar, 30 Mayıs 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'nda program için öngörülen destek unsurlarından yararlanabilecek.

5- Program için yatırım konuları nasıl belirlendi?

Yatırım konuları, yerel ihtiyaçların karşılanması, atıl kaynakların değerlendirilmesi, ileri geri bağlantılı sektörlerin geliştirilmesi, kümelenme imkanlarının oluşturulması, teknoloji üretim seviyesinin yükseltilmesi, istihdamın artırılması, sosyoekonomik gelişmişliğin güçlendirilmesi kriterleri doğrultusunda belirlendi.

Bölgelerin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek bu programın, üretimi teşvik etmesi, yeni istihdam alanları oluşturması ve yerelden başlayan kalkınma zincirini tüm Türkiye'ye yayması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerel Kalkınma Teşvik Programı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı

12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı.
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı.
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:36
Hamaney’in ölümü sonrası Tahran’da mahşeri kalabalık Binlerin ağzında tek slogan var
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 13:04:07. #7.13#
SON DAKİKA: Yerel Kalkınma Teşvik Programı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.