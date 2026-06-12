Yerel tohumlar sertifikalı şekilde üreticiyle buluşuyor - Son Dakika
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Yerel tohumlar sertifikalı şekilde üreticiyle buluşuyor

Yerel tohumlar sertifikalı şekilde üreticiyle buluşuyor
12.06.2026 11:20
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Eskişehir'deki işletmenin AR-GE sahasında yürütülen çalışmalarla fasulye, domates, biber, patlıcan ve bal kabağı grubundaki 12 yerel çeşit modern tekniklerle üretiliyor - İşletme müdür vekili Abdullah Güler: - "Bu gen kaynaklarını korumak bizim için çok önemlidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Mirasımız Yerel Tohum" projesi kapsamında, Anadolu'nun farklı bölgelerine özgü yerel tohumlar Eskişehir'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesinde çoğaltılarak sertifikalı şekilde üreticilerle buluşturuluyor.

Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından tescillenen fasulye, domates, biber, patlıcan ve bal kabağı grubundaki 12 yerel çeşit, 2017 yılında başlatılan proje kapsamında uzman ekiplerce özenle yetiştiriliyor.

İşletmenin AR-GE faaliyetlerinin yürütüldüğü arazide yetiştirilen fidelerden elde edilen tohumlar, sertifikalandırılıp paketlendikten sonra Tarım Kredi KOOP marketlerde satışa sunuyor.

"Bizden sonraki nesillere aktarmak istiyoruz"

Anadolu Tarım İşletmesi Müdür Vekili Abdullah Güler, AA muhabirine, projenin işletmeleri için önem taşıdığını söyledi.

Projenin ata tohumculuğunu geliştirmek ve vatandaşlar arasında yaygınlaştırmak için yapıldığını kaydeden Güler, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteklediği proje kapsamında 12 çeşit üretim yapmaktayız. Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Yöresel ve geleneksel olarak yetiştirilen ata tohumlarına sahip çıkmayı hedefliyoruz. Bizden sonraki nesillere aktarmak istiyoruz. Bu çok kıymetli bir gen kaynağı. Bu gen kaynaklarını korumak bizim için çok önemlidir."

İşletmenin Bitkisel Üretim Şubesi'nde görevli ziraat yüksek mühendisi Oğuzhan Önal ise yerel tohumların belirli bölgelerde uzun yıllar süren doğal seleksiyon sonucu oluşan ve biyolojik çeşitlilikle kültürel mirası temsil eden bitki popülasyonları olduğunu anlattı.

TAGEM tarafından koruma altına alınan bu materyallerin aynı zamanda gen bankalarında muhafaza edildiğini belirten Önal, tescil sürecini tamamlayan çeşitlerin modern üretim teknikleriyle çoğaltılarak üreticilere ulaştırıldığını kaydetti.

Anadolu Tarım İşletmesinde halen fasulye, domates, biber, patlıcan ve bal kabağı grubunda 12 yerel çeşit üzerinde üretim çalışmasının yürütüldüğünü bildiren Önal, şöyle devam etti:

"Fasulyelerden Ordu mor fasulye, Tokat boncuk fasulye, Gucubu fasulyesi... Domateslerden turuncu domates, Ayaş beyaz bodur domates... Biberlerden ise Çifteler biberi, Sarayönü kıl biber ve yeşil kambur biberimiz var. Patlıcanlardan Koçaş patlıcanı, Topak patlıcan, Yamula patlıcanı türlerimiz var. Tabii bunların hepsi bölgeye uygun, uyumlu çeşitler. Mevzuata göre menşei bölgelerde üretilmesi gerektiğinden işletmemizde üretimleri gerçekleştiriliyor."

Önal, tohumlara olan ilginin yoğun olduğunu sözlerini ekledi.

Kaynak: AA

Abdullah Güler, Eskişehir, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerel tohumlar sertifikalı şekilde üreticiyle buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Velat Bozkurt Velat Bozkurt:
    hep aynı şeyi konuşuyoruz da imişiz da ya biraz değişiklik yapsalar ne olur 0 0 Yanıtla
  • Kamil Kolcu Kamil Kolcu:
    bu işe kaç para harcandı acaba israf var mı birde kontrolü kim yapıyo 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Güler Ayşe Güler:
    eğitim yoksa bu işler olmaz be kardeş işletme güzel çalışıyo ama çiftçi bilmiyo nasıl kullanacağını yok eğitim semineri yok destek yok hep böyle kalıyo 0 0 Yanıtla
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