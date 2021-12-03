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Yerli muz ucuzladı, ithali 20 lirayı aştı - Son Dakika

Yerli muz ucuzladı, ithali 20 lirayı aştı

03.12.2021 00:57
Yerli muz ucuzladı, ithali 20 lirayı aştı

Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 50'sinden fazlasını karşılayan Mersin'de yoğun hasat dönemiyle birlikte yerli muzun kilogram fiyatı marketlerde 7 ile 9 liraya tüketiciye ulaşırken, ithali 20 lirayı aştı.

Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 50'sinden fazlasını karşılayan Mersin'de yoğun hasat dönemiyle birlikte yerli muzun kilogram fiyatı marketlerde 7 ile 9 liraya tüketiciye ulaşırken, ithali 20 lirayı aştı. Bunun üzerine hem kalitesi hem de fiyatı nedeniyle üreticiler vatandaşlara "yerli muz tüketin" çağrısı yaptı.

Yurt genelinde tüketilen her iki muzdan birinin üretildiği Mersin'de, seralarda yoğun hasat dönemi sürüyor. Hasatla birlikte üreticiler muzun birinci kalitesini aracılara 4 lira 80 kuruşu ile 5 lira arasında dalında satıyor. Dalından hasat edilen muzlar ardından işleme tesisine götürülerek tek tek ayrılıp sudan geçirilerek sarartma odalarına konuluyor. Ardından da müşteriyle buluşturulmak üzere marketlere gönderiliyor. Yerinde fiyatın düşmesiyle birlikte marketler de de artık yerli muz 7 ile 9 TL arasında satılıyor. Ancak ithal edilerek günlerce süren yolculukla Türkiye'ye getirilen muzun kilogram fiyatı ise 20 TL'yi aşıyor. 20 ile 22 TL arasında ithal muzun satıldığını gören yerli üretici de, vatandaşlara yerli muz tüketin çağrısında bulunuyor.

"Yerli muz organik ve lezzetli"

3 bin 500 metre kare kapalı alanda üretim yaptığını belirten Mehmet Göküş, "Muzumuz 'Anamur azmanı' olarak geçiyor, yerlidir. Muzlarımız daha organik ve lezzetlidir. Bizden kilogramı 4.8 ila 5 liradan alınıyor, piyasada ise 6,5 ila 9 liraya kadar satılıyor. İthal muza gelince, ithal muz çürümesini önlemek için sürekli gaz pompalanarak gemilerle geliyor. Bizler halkımızın yerli ve milli muzumuzu tüketmesini tavsiye ediyoruz. Yerli muzumuz organik ve katkısız olarak daha iyi bir gıdadır. Marketlere geldiğiniz zaman ithal muz 20 lira ile 22 lira arasında. İthal muz bizim muzumuzdan bence daha kalitesiz bir ürün. Bizim muzlarımız daha doğal ve doğal olarak da tüketicilerimize sunuyoruz. Aroması da daha güzeldir" dedi.

"Yerli muzun aroması ithalden iyi"

Hem muz üretimi yapan hem de sarartma ve paketleme tesisi bulunan Yusuf Kırış ise, "Hem üreticiyim, hem paketleme depomuz var, sarartma tesisimiz var. Yurt içine Türkiye geneline satışlar yapıyoruz. Muzun sera da kilogram fiyatı 5 lira. 5 liraya kesiyoruz, paketliyoruz, 6 liraya marketlere, dükkanlara, manavlara, pazara satıyoruz. Marketlerde 9 lira, 10 lira, ithal muz 20 lira. Bizim yerli muzumuzun aroması ithalden daha iyi. İthal muz Ekvator'dan gemiyle 45 günde geliyor, ilaçlı şekilde. Bizde ilaç yok, tamamen doğal. Depomuzda işliyoruz, suyla temizliyoruz, soğuk hava depolarımızda sarartıp, Türkiye piyasasına sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan ithal yerine yerli muzu tüketmeleri çağrısında bulunan Kırış, "Hem ucuz, hem aroması ithalden daha iyi, hem ülke ekonomisini katkıda bulunmaları vatandaşlarımızdan ricamız. Niye ithal kullanalım, niye ithal gelsin, niye ithal yiyelim" diye konuştu. - MERSİN

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli muz ucuzladı, ithali 20 lirayı aştı - Son Dakika Ekonomi


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