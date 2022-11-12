Togg fabrikasından heyecan yaratan görüntü! İşçilerden biri "Türkler geliyor" notuyla paylaştı

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreni, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürücü koltuğunda geçtiği Togg'un ilk aracını büyük bir coşkuyla banttan indirdi. Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye Yüzyılı'nın ilk eseri Togg'dur" dedi.

FABRİKA İÇİNDEN YENİ GÖRÜNTÜ

Ülke gündemine oturan TOGG fabrikasından yeni görüntüler gelmeye de devam ediyor. Açılışı ile heyecan yaratan yerli araç Togg'un fabrika içinden çekilip kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Fabrikada çalışan bir işçinin yayınladığı yeni görüntülerde çok sayıda üzeri branda ile örtülmüş araç olduğu görüldü. Paylaşımda "Türkler geliyor" notu yer aldı.

ÜRETİM SÜRECİNİ PAYLAŞMIŞLARDI

Gemlik'teki açılış sosyal medyada eleştirileri de beraberinde getirmiş bazı sosyal medya kullanıcıları ortada bir fabrika olmadığını, seri üretim yapılmadığını iddia etmişti. Togg, "Fabrika yok" iddialarına hem Twitter hem de Youtube'da paylaştığı videoyla yanıt vermişti. Söz konusu videoda akıllı otomobilin üretim süreçleri ayrıntılı şekilde yer aldı. Videoya, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 Heyecanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın Üretim aşamaları ile karşınızdayız" notu düşüldü.