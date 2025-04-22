Yerli Turist Harcamaları 2024'te %82,5 Artış Gösterdi

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılında, geçen yıla göre yüzde 82,5 artarak 419 milyar 300 milyon 959 bin TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı Yurt İçi Turizm 2024 yılı verilerini açıkladı. Buna göre, Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 528 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 azalarak 11 milyon 467 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 76 milyon 576 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, 2024 yılında toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artarak 66 milyon 836 bin olarak gerçekleşti. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artarak 484 milyon 141 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 7,2 gece oldu.

Seyahate çıkanlar, 66 milyar 40 milyon 991 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,4 artarak 66 milyar 40 milyon 991 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 93'ünü 61 milyar 446 milyon 909 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 7'sini ise 4 milyar 594 milyon 81 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 759 TL oldu.

Bu yıl, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre yüzde 82,5 artarak 419 milyar 300 milyon 959 bin TL oldu. Bu harcamaların yüzde 88,1'ini 369 milyar 276 milyon 184 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 11,9'unu ise 50 milyar 24 milyon 775 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 6 274 TL oldu.

Bu çeyrekte, harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 33,8 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 27,7 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 12,1 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 61,4, ulaştırma harcamalarında yüzde 33,6 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 50,3'lük artış görüldü.

Yıllık olarak harcama türlerinin seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde ise en fazla paya yüzde 31,8 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 24,3 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 16,7 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yıla göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 81, ulaştırma harcamalarında yüzde 68,7 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 78,8'lik artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 63,1 ile ilk sırada yer aldı

Bu çeyrekte, seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 25,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 6,5 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, yüzde 57,2 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 35,3 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 3,7 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte, seyahate çıkanlar 53 milyon 250 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 13 milyon 292 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 5 milyon 218 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 328 milyon 972 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 77 milyon 911 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 44 milyon 516 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. - İSTANBUL