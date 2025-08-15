Yerli Vagonlar TCDD\'ye Teslim Edildi

Sivas'ta üretilen, Altay Tankı başta olmak üzere 78 türdeki UAIS tipi askeri araçları taşıyacak olan yerli ve milli vagonların ilki düzenlenen törenle törenle TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye teslim edildi. Törede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, her ambargo, her baskı ve haksızlığın Türkiye'ye yeni kapılar araladığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki tank, zırhlı araç ve özel tip askeri araçların demiryolu ile güvenli ve hızlı taşınmasını sağlayacak yerli ve milli vagonların üretimi, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından Sivas'ta üretilmeye devam ederken, üretilen ilk 50 vagonun, TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye teslimi için bugün tören düzenlendi. Törende ayrıca TÜRESAŞ'da işe alınan 240 yeni personel de işbaşı yaptırıldı.

Sivas'ta TÜRASAŞ sahasında gerçekleştirilen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve çok sayıda kişi katıldı.

"Ambargo ve baskılar yeni kapılar araladı"

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ambargo ve baskıların Türkiye'ye yeni kapılan araladığını belirterek, "Türkiye, geçmişte ambargolar ve dışa bağımlılığın ağır bedellerini ödemiş bir ülkedir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uçaklarımızın alıkonulması, telsiz gibi temel ekipmanların dahi engellenmesi, yerli üretimin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Ama hamdolsun her ambargo, her baskı ve haksızlık bize yeni bir kapı araladı. Dün ambargolara, çifte standartlara ve diplomatik baskılara maruz kalan Türkiye bugün savunma sanayi ürünleriyle dünya piyasalarına mührünü vuran bir konuma ulaştı. Sadece savunma sanayi ürünlerimizle değil artık ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile milli aracımız Togg ile milli elektrikli trenlerimizle, metrolarımızla, yerli sinyalizasyon sistemlerimizle tarihe damga vuran bir süreç yaşıyoruz." dedi.

"Demiryolu ağı 13 bin 919 kilometreye ulaştı"

Uraloğlu, demiryolu ağının 13 bin 919 kilometreye ulaştığını ifade edip, "Demiryollarını 2002 yılından itibaren devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektör olarak belirledik. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu; 2 bin 251 kilometresi YHT ve Hızlı Tren Hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre artırarak 13.919 km'ye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6., dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Demiryolu ulaşım ağımızı geliştirirken bir diğer hedefimiz de; yerli ve milli demiryolu ve raylı ulaşım sistemleri sanayimizi geliştirmekti." dedi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 104 askeri araçtan 78'ini taşıyabilecek"

Uraloğlu, teslimi yapılan vagonların Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 104 askeri araçtan 78'ini taşıyabilecek şekilde üretildiğini vurgulayarak, "Şu an teslim ettiğimiz UAIS tipi askeri araç taşıma vagonları, yüzde 95 yerlilik oranıyla, tamamen Türk mühendislerinin alın teriyle üretildi. 22 ton dara ağırlığında, 14,5 metre uzunluğunda ve 68 ton yük taşıma kapasitesine sahip bu vagonlar, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu vagonlarından ilk etapta 100 adet üretmeyi planladık ve üretimi tamamladığımız ilk 50 vagonu TCDD Taşımacılık'a teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Kalan 50 vagonu da önümüzdeki yıl içerisinde teslim edeceğiz. Sivil taşımacılığa da hizmet edecek bu vagonlarımız özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 104 askeri araçtan 78'ini taşıyabilecek şekilde üretildi. Başta Altay Tankı olmak üzere Korkut, Samur, Kirpi, Zırhlı Personel Taşıyıcı ve TOMA gibi ulusal güvenliğimiz için öneme haiz stratejik araçları demiryoluyla güvenli ve hızlı bir şekilde taşıyacak. TÜRASAŞ'ın ürettiği bu vagonlar milletimizin bağımsızlığı ve güvenliği için demiryollarının taşıdığı stratejik ruhun bir yansıması olarak, Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak. Üstelik TSI sertifikasına sahip bu vagonlarımız, Avrupa demiryollarında da kullanılabilecek ve Türkiye'nin demiryolu teknolojisini küresel arenada da gururla temsil edecektir" şeklinde konuştu.

Çamlıbel tüneli ihalesi 23 Eylül'de

Bakan Uraloğlu ayrıca konuşmasında Sivas ile Tokat sınırında bulunan Çamlıbel geçidinde yapımı planlanan Çamlıbel tünelinin ihalesinin 23 Eylül tarihinde yapılacağı müjdesini verdi. Uraloğlu'nun Sivas'ta verdiği müjdelerden bir diğeri ise Sivas Kuzey Çevreyolu oldu. Uraloğlu bu yolun yatırım programına alınacağını söyledi.

Sivas'ta üretildiler

Sivas'ta yerli ve milli imkanlarla üretilen vagonlar. TSK Envanterindeki 104 araçtan aralarında; Altay Tankı başta olmak üzere, Korkut, Samur, Kirpi, Toplumsal Olaylara Müdahale aracı ve Zırhlı Personel Taşıyıcı araçları olmak üzere 78 askeri araç taşınabilecek. 2025 yılında 50 adet üretilen vagonlardan, 2026 yılında 50 adet daha üretilerek toplamda 100 adet vagon üretilmesi planlanıyor. Vogonlar; 22 ton dara ağırlığında, 14,5 metre uzunluğunda ve 68 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Saatte 100 kilometre hız yapabilecek özellikteki UAIS tipi vagonlar ayrıca Avrupa demiryollarında çalıştırılabilecek standartlarda geliştirildi. - SİVAS