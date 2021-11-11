Üye Girişi
Yerli ve milli uçaklar 2023'te göklerde - Son Dakika

Yerli ve milli uçaklar 2023'te göklerde

11.11.2021 10:21

Yerli ve milli uçaklar 2023'te göklerde Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı SAHA EXPO'ya katılan TUSAŞ, yerli ve milli olarak geliştirilen HÜRJET ve GÖKBEY'i fuarda sergiledi.

Yerli ve milli uçaklar 2023'te göklerde

İSTANBUL - Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı SAHA EXPO'ya katılan TUSAŞ, yerli ve milli olarak geliştirilen HÜRJET ve GÖKBEY'i fuarda sergiledi. 18 Mart 2023 tarihinde HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Ayrıca Milli Muharip Uçak bu tarihte hangardan çıkacak ve Atak 2'de bu tarihte göklere çıkması planlanıyor. Jandarmaya gelecek yıl Milli helikopter GÖKBEY'in üç adet teslimatı yapılacak.

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı SAHA EXPO İstanbul'da devam ediyor. Fuara katılan TUSAŞ'ın yerli ve milli imkanlarla özgün olarak geliştirdiği Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET ve T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri fuarda sergilendi. Yerli ve milli uçakların 2023 tarihinde uçması planlanıyor. HÜRJET'in ilk uçuşunu 18 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirecek. Öte yandan Milli Muharip Uçak bu tarihte hangardan çıkacak ve Atak 2'de bu tarihte uçacak. T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri de gelecek yıl jandarmaya üç adet teslimatı gerçekleştirilecek.

"Gökbey özgün projelerimizden birisi"

TUSAŞ Ar-Ge ve Prototip Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, şirket bünyesinde Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hürjet, Milli Muharip Uçak ve Atak 2 projelerinin prototip imalatı üzerine çalışıyoruz. 18 Mart 2023 tarihinde Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirecek, Milli Muharip Uçak hangardan çıkacak ve Atak 2'de bu tarihte uçacak" dedi. Öztürk, Gökbey'in özgün projelerinden birisi olduğunu söyleyerek, "Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve üretilmiş bir yerli üründür. Bu üründe motor dışındaki her şey yerli. Şu anda test uçuşları gerçekleştiriliyor. Üç adet Gökbey helikopterin teslimini önümüzdeki yıl jandarmaya yapacağız. Bu alanda birçok görüşmemiz devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığının desteğiyle bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu vizyonla yerli ve milli hamlemiz başlamış durumda. Gökbey tamamen kendi tasarımımız" ifadelerini kullandı.

Hürjet'in ilk jet uçak olma özelliğini gösterdiğini dile getiren Öztürk, "Hürjet, Milli Muharip Uçak'ında habercisidir. Bu konuda kendimizi geliştirip Milli Muharip Uçak'ını üretmeye hazır hale geliyoruz" dedi.

Yerli ve milli uçaklar 2023'te göklerde
Yerli ve milli uçaklar 2023'te göklerde
Yerli ve milli uçaklar 2023'te göklerde
Yerli ve milli uçaklar 2023'te göklerde

Havacılık, Gökbey, Milli, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli ve milli uçaklar 2023'te göklerde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi 10:20 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları 10:17 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları Meteoroloji uyardı! Ağrı ve Hakkari çevresinde yoğun kar, İç Anadolu ve Karadeniz'de buzlanma ile don olayına dikkat 10:07 Meteoroloji uyardı! Ağrı ve Hakkari çevresinde yoğun kar, İç Anadolu ve Karadeniz'de buzlanma ile don olayına dikkat
Tartıştığı ağabeyini sokak ortasında çekip vurdu! O anlar kamerada 09:53 Tartıştığı ağabeyini sokak ortasında çekip vurdu! O anlar kamerada Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı 09:43 Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş 09:21 Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti 08:37 Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı 07:19 EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı

Son Dakika Haberleri
10:22 "Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim
10:19 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi
10:18 Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi
10:16 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları
10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor
09:54 Minibüs ile otomobil çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü öldü, 5 kişi yaralandı
09:52 Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma
09:45 Son Dakika! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
09:43 Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı
09:35 Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor
"Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim         
10:23
Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi         
10:18
Baba ve 8 yaşındaki oğlunun acı sonu! Baba ve 8 yaşındaki oğlunun acı sonu!         
10:10
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi         
09:04
Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi         
08:20
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti         
22:53
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 10:27:26. #1.13#
SON DAKİKA: Yerli ve milli uçaklar 2023'te göklerde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement