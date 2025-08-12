Yeşil Dönüşüm İçin Eğitim ve Destek Toplantıları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm Projesi (SoGreen) kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Yeşil ve Kapsayıcı Kalkınma Hibe Desteği Programı için Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlama eğitimleri gerçekleştirildi.

TRB1 Bölgesi'ndeki potansiyel başvuru sahiplerine yönelik ilk bilgilendirme toplantısı 10 Temmuz'da çevrimiçi olarak düzenlendi. Ardından 18 Temmuz'da Bingöl ve Tunceli, 21 Temmuz'da ise Elazığ ve Malatya'da yüz yüze toplantılar yapıldı. Toplantılarda hibe programının temel amaçları, öncelikleri, mali destek miktarları, eş finansman oranları, uygunluk kriterleri ve başvuru şartları gibi konular ele alındı.

Proje hazırlama eğitimleri ise 5 Ağustos'ta Bingöl, 6 Ağustos'ta Tunceli, 7 Ağustos'ta Elazığ ve 8 Ağustos'ta Malatya'da düzenlendi. Katılımcılara proje döngüsü yönetimi (PDY) kapsamında başvuru hazırlığı, proje fikirlerini program öncelikleriyle uyumlu hale getirme, rehberin doğru yorumlanması ve teknik-mali açıdan nitelikli tekliflerin oluşturulması konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Toplamda 240 kişinin katılım sağladığı toplantı ve eğitimlerde, bölgedeki kurumların, işletmelerin ve sivil toplum kuruluşlarının proje hazırlama kapasitelerinin artırılması hedeflendi. Toplam 28 milyon TL bütçeye sahip olan Yeşil ve Kapsayıcı Kalkınma Hibe Programı; TRB1 Bölgesi'nde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemeyi, sosyal kapsayıcılığı güçlendirmeyi ve kaynak verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Proje başına 600 bin TL ile 2 milyon TL arasında hibe desteği sağlanacak. Kadınlar, gençler ve kırılgan grupların ekonomik hayata katılımını artıran, 5. ve 6. kademe SEGE ilçelerinde uygulanacak ve yeni istihdam oluşturma potansiyeli bulunan projelere değerlendirme sürecinde öncelik verilecek.

Desteklenecek projelerin, AB 2020 Yeşil Taksonomi Tüzüğü çerçevesindeki çevresel hedeflerle uyumlu olması bekleniyor. Bu kapsamda projelerin; iklim değişikliğiyle mücadele, döngüsel ekonomiye geçiş, kirliliğin önlenmesi, su ve deniz kaynaklarının korunması ile biyoçeşitliliğin artırılması gibi alanlara katkı sağlaması gerekiyor.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, toplantı ve eğitimlerin bölgedeki kurum ve kuruluşların proje hazırlama kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirterek, yeşil dönüşüm yatırımlarının hem teknik hem de sosyal boyutta daha nitelikli projelerle hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. - MALATYA