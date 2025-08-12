Yeşil Dönüşüm İçin Eğitim ve Destek Toplantıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yeşil Dönüşüm İçin Eğitim ve Destek Toplantıları

Yeşil Dönüşüm İçin Eğitim ve Destek Toplantıları
12.08.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yeşil dönüşüm hibe desteği için bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm Projesi (SoGreen) kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Yeşil ve Kapsayıcı Kalkınma Hibe Desteği Programı için Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlama eğitimleri gerçekleştirildi.

TRB1 Bölgesi'ndeki potansiyel başvuru sahiplerine yönelik ilk bilgilendirme toplantısı 10 Temmuz'da çevrimiçi olarak düzenlendi. Ardından 18 Temmuz'da Bingöl ve Tunceli, 21 Temmuz'da ise Elazığ ve Malatya'da yüz yüze toplantılar yapıldı. Toplantılarda hibe programının temel amaçları, öncelikleri, mali destek miktarları, eş finansman oranları, uygunluk kriterleri ve başvuru şartları gibi konular ele alındı.

Proje hazırlama eğitimleri ise 5 Ağustos'ta Bingöl, 6 Ağustos'ta Tunceli, 7 Ağustos'ta Elazığ ve 8 Ağustos'ta Malatya'da düzenlendi. Katılımcılara proje döngüsü yönetimi (PDY) kapsamında başvuru hazırlığı, proje fikirlerini program öncelikleriyle uyumlu hale getirme, rehberin doğru yorumlanması ve teknik-mali açıdan nitelikli tekliflerin oluşturulması konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Toplamda 240 kişinin katılım sağladığı toplantı ve eğitimlerde, bölgedeki kurumların, işletmelerin ve sivil toplum kuruluşlarının proje hazırlama kapasitelerinin artırılması hedeflendi. Toplam 28 milyon TL bütçeye sahip olan Yeşil ve Kapsayıcı Kalkınma Hibe Programı; TRB1 Bölgesi'nde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemeyi, sosyal kapsayıcılığı güçlendirmeyi ve kaynak verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Proje başına 600 bin TL ile 2 milyon TL arasında hibe desteği sağlanacak. Kadınlar, gençler ve kırılgan grupların ekonomik hayata katılımını artıran, 5. ve 6. kademe SEGE ilçelerinde uygulanacak ve yeni istihdam oluşturma potansiyeli bulunan projelere değerlendirme sürecinde öncelik verilecek.

Desteklenecek projelerin, AB 2020 Yeşil Taksonomi Tüzüğü çerçevesindeki çevresel hedeflerle uyumlu olması bekleniyor. Bu kapsamda projelerin; iklim değişikliğiyle mücadele, döngüsel ekonomiye geçiş, kirliliğin önlenmesi, su ve deniz kaynaklarının korunması ile biyoçeşitliliğin artırılması gibi alanlara katkı sağlaması gerekiyor.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, toplantı ve eğitimlerin bölgedeki kurum ve kuruluşların proje hazırlama kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirterek, yeşil dönüşüm yatırımlarının hem teknik hem de sosyal boyutta daha nitelikli projelerle hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası, Hibe Desteği, Teknoloji, Tunceli, Türkiye, malatya, Ekonomi, Bingöl, Elazığ, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşil Dönüşüm İçin Eğitim ve Destek Toplantıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry’ye ceza şoku Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
15:53
Aydın’ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
15:34
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
15:31
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
15:30
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:54
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
14:36
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan’ın konserleri iptal edildi
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 11:02:24. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşil Dönüşüm İçin Eğitim ve Destek Toplantıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.