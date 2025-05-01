Yeşil Hidrojen Cari Açığı Kapatacak

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, cari açığın kapatılmasında yerli kaynaklar gibi yeşil hidrojenin de sistemde önemli bir yerinin olacağını belirterek, "Hidrojen enerjisi için özel bir otorite atanması bu kaynağın değerlendirilmesi açısından önemlidir." ifadelerini kullandı.

Günay, H2DER'in ikinci defa başkanlığına seçilmesinden sonra, yeni dönemin ilk Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Günay, "net sıfır" hedefiyle ortaya çıkan enerji dönüşüm adımlarında AB ülkelerini örnek verdi.

AB ülkelerinin 2030'a kadar 10 milyon ton hidrojen üretmeyi hedeflediğini belirten Günay, "10 milyon ton da ithal etme kararı, karbon emisyonunda toplamda yüzde 23'lük azalma sağlayacak. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması 1 Ocak 2026'da devreye girecek. Almanya'nın başı çektiği AB ülkelerinde enerji dönüşümü güçlü örnektir. Kömürden doğal gaza geçmişlerdi. Şimdi doğal gazın yeşil hidrojenle ikamesi için çalışılıyor. Almanya, resmi kurumlarıyla, Türkiye'nin üretim potansiyeline sıcak adımlar atıyor. Türk-Alman Enerji İşbirliği çalışmalarında dernek olarak yer alıyoruz. Bilgi ve öneri paylaşıyoruz. Proje ve girişimlerde paydaş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Günay, Türkiye'de de benzer süreçler yaşandığını vurgulayarak, "Bu süreçte, en değerli başlıklarımızı hep gündemde tutuyoruz. Cari açığın kapatılmasında yerli kaynaklar gibi yeşil hidrojenin sistemde önemli bir yeri olacaktır. Hidrojene özel bir otorite atanması bu kaynağın değerlendirilmesi açısından önemlidir." açıklamasında bulundu.

Yeşil Hidrojen Üretim Sanayi Bölgeleri'nin ilan edilmesi önerisine yetkililerin sıcak baktığını vurgulayan Günay, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile de görüşmelerimiz sürüyor. Gökçeada- Bozcaada lokasyonları ve iki ada arasındaki denizi kapsayan alanın Yeşil Hidrojen Üretim Sanayi Bölgeleri olarak ilan edilebileceğini savunuyoruz." ifadelerini kullandı.