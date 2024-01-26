Yeşil Körfez Su Birliği ile Tes-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesiyle en düşük işçi maaşı 41 bin lira oldu

Yeşil Körfez Su Birliği ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesiyle en düşük işçi maaşı 41 bin lira oldu.

Yeşil Körfez Su Birliği hizmet binasında düzenlenen toplu sözleşme töreninde Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Tes-İş Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu ve Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Dursun Karahasan toplu sözleşmeye imza attı. Sendika ve birlik tarafından en düşük şirket maaşı yüzde 55 artışla 36 bin 400, en düşük kadrolu maaşı ise yüzde 56 artışla 37 bin 400 lira üzerinde anlaşıldı. Bu rakamlara son olarak müdahale eden Başkan Tutuk, en düşük şirket maaşını 41 bin, en düşük kadrolu maaşını ise 42 bin liraya çıkardı.

Burada konuşan Tes-İş Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, "Bizim için onur verici bir imza töreni diye düşünüyorum. Arkadaşlarımız adına gerçekten çok teşekkür ediyorum, sağ olun" dedi.

Başkan Tutuk ise yeni toplu sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu:

"Bizim burada anlayışımız enflasyon karşısında çalışanımızın maaşının erimemesi, haklarını daha çok alması. Bizim personelimiz her şeyin en iyisine layık. Hakkını veriyorlar. Canla, başla çalışıyorlar. Dolayısıyla aldıkları maaş. Bana göre son derece uygundur. Biz her zaman personelimizin, çalışanımızın yanındayız. Hiçbir zaman daha az maaş verelim diye değil. Hak ettiğini verelim diye uğraşıyoruz. Bunun vermek için de ciddi bir mali disiplin lazım. Onun için ben birliği de tebrik ediyorum. Güzel bir yönetim ve mali disiplini sağlamış bir kadro var. En düşük işçi maaşımız 41 bin lira. Kadrolu personelimizin de en düşük maaşı 42 bin lira. Hayırlı uğurlu olsun." - YALOVA