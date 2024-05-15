Yeşil ve Dijital Dönüşüm Verimliliği ve Yönetilebilirliği Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yeşil ve Dijital Dönüşüm Verimliliği ve Yönetilebilirliği Sağlıyor

Yeşil ve Dijital Dönüşüm Verimliliği ve Yönetilebilirliği Sağlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, yeşil ve dijital dönüşümün, verimliliği, ölçülebilirliği ve yönetilebilirliği sağlamak adına hayati bir önem taşıdığını belirtti. Türkiye'de yapılan yatırımlarla AR-GE ve inovasyon sisteminin önemli bir eşiğe ulaştığını vurgulayan Güzel, sürdürülebilir bir AR-GE altyapısı için fikirlerin ticari bir değere sahip olması gerektiğini ve devlet teşviklerinin kritik bir rol oynadığını ifade etti. Finansman ihtiyacında hibe ve teşviklerin önemine değinen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, TÜBİTAK ve KOSGEB'in desteklerini anlattı. Dijitalleşme yolculuğunun kritik olduğunu belirten Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu ise KOBİ'lerin teknoparklar ve patent ofisleri gibi yerlerle temas halinde olmaları gerektiğini söyledi.

15.05.2024 17:11
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, yeşil ve dijital dönüşümün, verimliliği, ölçülebilirliği ve yönetilebilirliği sağlamak adına hayati bir önem taşıdığını söyledi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen "EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi" İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) başladı.

Zirve kapsamında düzenlenen "Dijital Dönüşüm ve İnovasyon İçin Finansman" paneli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel'in başkanlığında gerçekleşti.

Panelde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop ve Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu yer aldı.

Alper Güzel, son 22 yılda yapılan yatırımlarla AR-GE ve inovasyon sisteminin önemli bir eşiğe ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"2003'te 12 bin şirket Türkiye'de KOSGEB desteği alırken bu sayı 2023'te 107 bine çıktı. AR-GE harcamalarının gayrisafi milli hasılaya oranı 2002'de binde 5 iken, 2023'te yüzde 1,40'ını sağlıyor. Ülkemizde 102 teknoloji geliştirme bölgesi, 1306 AR-GE merkezi, 329 tasarım merkezinde 203 bin AR-GE ve tasarım personeli istihdamı sağlanıyor. Memleketi büyük bir teknoloji ekosistemini yöneten muazzam bir teknoloji üssü haline getirmiş vaziyetteyiz. Bu nokta yeterli değil, çok daha iyi, çok daha yüksek mertebelere ulaştırmak üzere hep beraber çalışmamız lazım."

Sürdürülebilir bir AR-GE altyapısı için fikirlerin ticari bir değere sahip olması gerektiğinin altını çizen Güzel, bunu sağlamak adına 2022'de yürürlüğe girmiş olan Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'yle yol haritasının çıkarıldığını anlattı.

Dijital dönüşüm, destek programlarının da devreye alındığından bahseden Güzel, "Yeşil ve dijital dönüşüm, verimliliği, ölçülebilirliği ve yönetilebilirliği sağlamak adına hayati bir önem taşıyor. Dijital dönüşüm sağlanması adına da şirketlerimizin öncelikli mevcut haldeki olgunluklarını belirlememiz, akabinde de bu olgunluk noktasından daha ileriye gitmelerini sağlayacak olan yol haritalarını, yatırım programlarını ve bu yatırım programına uygun destekleri sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Devlet teşvikleri kritik bir rol oynuyor"

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop da finansmanın şirketler için fikir, kuruluş, proje aşamasındaki gerekliliğini anlattı. Finansman ihtiyacında hibe ve teşviklerin önemine değinen Öztop, devlet teşviklerinin kritik bir oynadığını söyledi.

TÜBİTAK'ın önemli bir rol oynadığını dile getiren Öztop, "TÜBİTAK'ın geçmişte vermiş olduğu hibe yapısını biz bir nebze değiştirmeye çalıştık. Geçen çağrı döneminde bunu fonlaştırdık. Yani şu anda 900 bin lira vermiş olduğu para karşılığında girişimden yüzde 3 hisse almaya başladı." diye konuştu.

KOSGEB'in desteklerine de değinen Öztop, "Bizim bilgi teknolojisine yaptığımız yatırımın haddi hesabı yok, buna mecburuz, finans sektörü güven sektörü... Bu alana iyi yatırım yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu da dijitalleşme yolculuğunun kritik olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde dijitalleşme ve inovasyon konularında KOBİ'lerle görüştüklerini anlatan Karslıoğlu, firmaların bulundukları bölgedeki teknoparklar, patent ofisleri gibi yerlerle temas halinde olmaları gerektiğini sözlerini ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yeşil ve Dijital Dönüşüm Verimliliği ve Yönetilebilirliği Sağlıyor - Son Dakika

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