Yeşil ve Dijital Dönüşüm Vurgusu

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak, "Sanayimizi yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde gelecek yüzyıla hazırlamak ve adapte etmek zorundayız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (TÜİOSB) devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi, bölgeyle ilgili TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta'dan bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı İnan, TÜİOSB'deki temaslarında, Türkiye'nin yeni yüzyılda sanayideki atılımının ikiz dönüşümü sağlayan OSB'ler tarafından gerçekleştirileceğini, bu anlamda 'Yeşil doğan TÜİOSB' projesinin mevcut altyapı yatırımıyla yüzyıl yetecek bir imkana sahip olduğunu söyledi. TÜİOSB'nin altyapı yatırımlarına, dijital ve yeşil dönüşüme dikkat çeten İnan, "TÜİOSB'nin altyapı ihalesinin sonuçlanmasından dolayı memnunuz. TÜİOSB ve bölgemiz üreticilerine hayırlı uğurlu olsun. Sanayimizi yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde gelecek yüzyıla hazırlamak ve adapte etmek zorundayız. TÜİOSB projesi, gelecek yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak bir projedir. Bakanlık olarak OSB'lerimizin dijital ve yeşil dönüşüm süreçleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hassas tarım uygulamalarına önem vereceğiz"

TÜİOSB bünyesindeki yatırımcı firma temsilcilerinin de katıldığı ziyarette İnan, TÜİOSB'nin çok önemli bir rol üstlendiğini kaydederek, şöyle devam etti: "Burada yeşil ve dijital dönüşüm işlevini yerine getirmek, yatırımcılarımıza ciddi avantajlar sağlayacaktır. TÜİOSB'deki yatırımcıların girdisini temin eden çiftçilerimizin de dönüşümünü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Eğer böyle bir dönüşümü gerçekleştirebilirsek 'hassas tarım' süreçlerine geçebiliriz. Bu durumda elde edeceğimiz katma değer, kat be kat artacaktır. Bu anlamda TÜİOSB'ye gereken her türlü desteği vereceğiz."

TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta ise Bakan Yardımcısı İnan'ın TÜİOSB'ye teşrif etmelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bize verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. TÜİOSB'nin yeşil doğması ve Türkiye'nin AB ile 'Yeşil Mutabakat' çerçevesinde oluşturduğu vizyonun bir sonucu olan OSB'mizi, bizzat yerinde görmeye gelmesi ve bizleri teşvik etmesi, bölgemize ve bölge insanımızın girişimcilik vasfına verdiği önemin göstergesidir" diye konuştu.

"Tersine göç başlatan OSB"

TÜİOSB'deki gelişmeleri ve yapılan çalışmaları anlatan Gül Akyürek Balta, 2025 yılı içinde altyapının tamamlanarak işletme aşamasına geçileceğini ifade ederek, TÜİOSB'de faaliyete geçecek pek çok yatırımcı firmanın olduğunu, hatta ilk yatırımcılarının ekim ayında faaliyete geçeceğini açıkladı. Akyürek Balta sözlerine şöyle devam etti: "TÜİOSB'deki gelişmelerin bölgeye pozitif bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Hatta rahatlıkla söyleyebiliriz ki, TÜİOSB çevresindeki köylere tersine göç başladı."

Akyürek Balta, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın 'hassas tarım' uygulamaları vurgusunun kendileri için de çok önemli olduğunu söyleyerek, "TÜİOSB'nin en önemli özelliklerinden olan 'tarladan çatala değer zinciri' ve 'dijitalleşme' projelerinin hayata geçirilmesi ile Bakanımızın vurguladığı hassas tarım uygulamalarını gerçekleştirebilecek bir alt yapı ve bilgi birikimine sahip olacağız. Tüm bu süreçlerin gerçekleşmesi için TÜİOSB'ye üretim yapan çitçilerimize ve çevre köylerde yaşayan üreticilerimize yönelik sosyal sorumluluk projelerimizi çalışıyoruz" dedi.

"Ek alanda yeşil hedeflere uygun tüm sektörlere yer verilecek"

TÜİOSB'nin yatırımcılar tarafından gördüğü ilgi üzerine ek bir genişleme alanını devreye aldıklarını ve ek alan projelerinin tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Gül Akyürek Balta, "Birinci alanda yüksek teknoloji kullanarak ihracata yönelik ürün üreten yatırımcılarımıza yer vermiştik. Ek alanımızda da yeşil hedeflerimize uyumlu yüksek teknoloji imal eden tüm sektörlere yer vereceğiz" şeklinde konuştu.

Akyürek Balta, sunumunda TÜİOSB'nin bir yeşil dönüşüm projesi olmadığını, sıfırdan yeşil mutabakat hedefleriyle kurulduğunu, ayrıca 'yeşil doğan' sıfatının isim babasının da Bakan Yardımcısı İnan olduğunu söyledi. - MERSİN