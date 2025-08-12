Yeşil Yol Projesi ile Uzungöl\'e Erişim Kolaylaşıyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, yapımı devam eden Yeşil Yol Projesi kapsamında gerçekleştirilen Uzungöl-Soğanlı Dağ Yolu çalışmalarının, Doğu Anadolu bölgesinden gelen ziyaretçilerin Bayburt üzerinden Trabzon Uzungöl'e erişimini kolaylaştıracağını söyledi.

Bayburt'un, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Karadeniz'e açılan önemli bir geçiş kapısı olduğunun altını çizen Koç, Yeşil Yol Projesi çerçevesinde devam eden çalışmaların Bayburt tarafında sona gelindiğini, Trabzon tarafında ise çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Koç, projenin yalnızca fiziki bir yol olmadığını vurgulayarak "Bu önemli proje, iklimleri birbirine bağlayan, gönülleri birleştiren bir yatırımdır. Doğu Anadolu turizmini Uzungöl üzerinden Trabzon'a taşıyacak ve bölgemizin turizm potansiyelini katlayacak bir turizm köprüsüdür" dedi.

Bayburt il sınırları içerisinde kalan yaklaşık 4 kilometrelik bölümün tamamlanmasıyla yolun Bayburt tarafının bitirileceğini aktaran Koç, "Trabzon kısmındaki çalışmalar ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor. İnşallah her iki taraftaki çalışmaları da hızlıca tamamlayıp hemşehrilerimizin ve bölgemizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Uzungöl-Soğanlı Dağ Yolu'nun bölge turizmini dört mevsim canlı tutacağını ve Trabzon'un cazibe merkezi olmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Koç, "Bölgemiz için adeta bir turizm köprüsü olacak bu değerli yatırımı en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - TRABZON