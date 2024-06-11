Yeşilyurt'ta coğrafi işaretli 'dalbastı' kirazı hasat ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yeşilyurt'ta coğrafi işaretli 'dalbastı' kirazı hasat ediliyor

Yeşilyurt\'ta coğrafi işaretli \'dalbastı\' kirazı hasat ediliyor

Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret tescilli 'dalbastı' kirazı hasat ediliyor. Kaymakam Kutsal Baytak, depremlerin kayısı ve kiraz üretimini olumsuz etkilediğini belirtirken, bu yıl yüksek verim beklendiğini söyledi. Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ise kirazın kalitesinin iyi olduğunu ve ihracatçının aradığı büyüklüğe ulaşıldığını ifade etti. Ancak kiraz toplama alanlarının yetersiz olması ve işçilik maliyetinin yüksek olması nedeniyle ihracatın sınırlı olduğu dile getirildi.

11.06.2024 14:13
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret tescilli "dalbastı" kirazı hasat ediliyor.

Hasada katılan Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin kentin kayısı ve kiraz üretimini de olumsuz etkilediğini, bu yıl ise her iki üründe de yüksek verim beklendiğini belirtti.

Çiftçilere bol ve hayırlı kazançlar dileyen Baytak, kiraz üretiminin artırılması için çiftçilere destek vereceklerini ifade etti.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz da bu yıl "dalbastı" kirazının kalitesinin çok iyi olduğunu, üründe ihracatçının aradığı büyüklüğe ulaşıldığını söyledi.

Solmaz, "Kiraz yapısal olarak yamaç arazileri seviyor, o yüzden bizim kirazın kalibresi büyük ve aroması zengin. Gece gündüz sıcaklık farkı da var. Malatya'da yetişen her ürünün şeker oranı yüksek. Kirazımız coğrafi işaret aldıktan sonra dünyada ve Türkiye'de aranan bir ürün oldu." dedi.

Solmaz, kiraz toplama alanlarının yetersiz olması nedeniyle ilçenin yeteri kadar ihracatçı çekemediğini dile getirdi.

İşçilik maliyetinin yüksek olduğunu ve işçi bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Solmaz, şunları kaydetti:

"Genelde şehir dışında kaldıkları için şu an işçi sıkıntısı var. Kirazı herkes toplayamıyor, sapıyla birlikte toplanması gerekiyor. Sapıyla toplanmayınca deforme oluyor ve raf ömrü kısalıyor. Bunun için bilen insanların toplaması gerekiyor. Maalesef deprem 2 yıldır ekonomik zarara neden oluyor bizler için. İşçiye 1500 lira yevmiye ve 2 öğün yemek veriyoruz, bize maliyeti 2 bin lirayı buluyor. İşçi günlük ortalama 60 kilogram kiraz topluyor. İhracatçı şu an kirazın kilogramını 40-50 liradan satın almakta."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yeşilyurt'ta coğrafi işaretli 'dalbastı' kirazı hasat ediliyor - Son Dakika

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