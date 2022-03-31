Yeşilyurt'ta Ramazan öncesinde denetimler arttı - Son Dakika
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Yeşilyurt'ta Ramazan öncesinde denetimler arttı

31.03.2022 15:19
Yeşilyurt'ta Ramazan öncesinde denetimler arttı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede ki market, fırın ve bakkallarda fiyat karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında ki denetimlerini artırıp, KDV düşüşünün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede ki market, fırın ve bakkallarda fiyat karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında ki denetimlerini artırıp, KDV düşüşünün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki market, fırın ve bakkallarda denetim yaptı.

Marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerinde bulunan ekipler, etiket ve kasa fiyatlarının karşılaştırmasını yapıp, ürünlerin son kullanma tarihleri ve gramajlarını kontrol etti.

Fiyatları ve etiketleri dikkatlice inceleyen Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelindeki denetimleri artırdıklarını söylediler.

KDV indirimlerinde yaşanan düşüş sonrası marketlerde ki fiyat denetimlerine ağırlık verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise " Belli aralıkla ilçe genelinde ki tüm marketler, lokantalar, işyerleri ve esnaflara yönelik denetimlerde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, görev sahamızdaki tüm marketlerde fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdılar. Tüketiciyi korumak ve güvenli alış veriş için her türlü tedbiri alıyoruz. Ekiplerimiz denetimler sırasında gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri ürünlerinin etiket, son kullanma tarihi ve gramajlarına bakıyorlar. Raflardan aldıkları ürünleri kasada okutan ekiplerimiz ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını özenle kontrol ediyorlar. Fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk yapmak isteyenlere asla göz açtırmıyoruz, bu konuda tavrımız kesin ve nettir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve yüksek fiyattan ürün almasına izin vermiyoruz, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. KDV oranlarındaki düşüşün market fiyatlarına olan yansımasının sıkı takipçisiyiz, kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimize gerekli talimatları verdik, kimseye göz açtırmayacaklar. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için sürekli sahada olan zabıtalarımız, 7/24 esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiklerini belirtti. Çalışmalarımız sırasında ekiplerimize yardımcı olan tüm market sahipleri, çalışanları, esnaflarımız ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt'ta Ramazan öncesinde denetimler arttı
Yeşilyurt'ta Ramazan öncesinde denetimler arttı
Yeşilyurt'ta Ramazan öncesinde denetimler arttı

YORUMLAR
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Zabıta Müdürlüğü, Yeşilyurt, Malatya, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeşilyurt'ta Ramazan öncesinde denetimler arttı - Son Dakika


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