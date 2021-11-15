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Yetiştiricilere ücretsiz tohumlama hizmeti - Son Dakika

Yetiştiricilere ücretsiz tohumlama hizmeti

15.11.2021 14:05
Yetiştiricilere ücretsiz tohumlama hizmeti

Malatya'da hayvan yetiştiricilerine ücretsiz tohumlama hizmeti verilecek.

Malatya'da hayvan yetiştiricilerine ücretsiz tohumlama hizmeti verilecek.

5 ilçeye araç, suni tohumlama alet ve ekipmanları törenle teslim edildi. Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) kapsamında 5 ilçede toplam 13 bin 626 baş boğa altı ineğin tamamının tohumlanması hedeflendi. Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Karakavak Kampüsünde düzenlenen törene, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Dr.Selami Aygen, birlik başkanları, ilçe müdürleri ve teknik personeller katıldı. Törende konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, hayvanlarda tohumlamanın ücretsiz yapılacağına dikkat çekerek, "Bakanlığımız, etçi ve kombine ırk boğalarının spermaları ile suni tohumlamayı yaygınlaştırarak için çaba gösteriyor. Kırmızı et üretiminde, canlı ağırlık ve karkas ramdımanınında artış sağlanması ve yetiştiricilerin birim hayvandan elde ettiği gelirlerin artırılması, bölge ve ülke ekonomisine olumlu katkıların sağlanması amacı ile uygulamaya koyduğu Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) kapsamında 42 ilde uygulanan projeye İlimiz 2021 Yılı Temmuz ayından itibaren dahil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Macit, "Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı, mevcut durumda suni tohumlama hizmetlerinin yetersiz, iklime bağlı kış mevsimlerinin uzun, coğrafi koşullardan dolayı ulaşımın zor ve uzak olduğu dezavantajlı ilçeler olan Darende, Doğanyol, Pütürge, Hekimhan ve Kale'de proje uygulanacak. İlçe Müdürlüğümüz personeli Veteriner Hekimler tarafından, Simmental ve Brown Swiss ırkı genomik boğa ırklarının sperması kullanılarak 2021 yılından itibaren 3 yıl süre ile uygulanması planlanan tohumlama faaliyetleri, tamamen ücretsiz olarak uygulanacaktır. Uygulama tur ve ihbarlı sistem şeklinde olacaktır. ETKİYAP Projesi kapsamında 5 İlçemizde toplam 13 bin 626 baş boğa altı ineğin tamamının tohumlanmasını hedeflemekteyiz" dedi.

Törene katılan birlik başkanları da projenin Malatya ve Türkiye hayvancılığının gelişmesine ve ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını belirttiler.

Konuşmalardan sonra ilçe müdürlüklerine araç, alet ve ekipmanları teslim edildi. - MALATYA

Yetiştiricilere ücretsiz tohumlama hizmeti
Yetiştiricilere ücretsiz tohumlama hizmeti
Yetiştiricilere ücretsiz tohumlama hizmeti
Yetiştiricilere ücretsiz tohumlama hizmeti

Hisarcık, Malatya, Tragger, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yetiştiricilere ücretsiz tohumlama hizmeti - Son Dakika Ekonomi


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