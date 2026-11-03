Yİ-ÜFE ekimde yıllık yüzde 27,41 arttı, madencilikte artış yüzde 35,12 oldu - Son Dakika
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Yİ-ÜFE ekimde yıllık yüzde 27,41 arttı, madencilikte artış yüzde 35,12 oldu

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TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE ekimde aylık yüzde 1,65, yıllık yüzde 27,41 arttı. Sanayinin dört sektöründe yıllık artış madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,12, imalatta yüzde 29,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,07, su temininde yüzde 28,91 oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekimde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,12, imalatta yüzde 29,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,07 ve su temininde yüzde 28,91 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,65, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,83 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,12, imalatta yüzde 29,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,07 ve su temininde yüzde 28,91 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarda yüzde 28,66, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 23,25, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,12, enerjide yüzde 33,42 ve sermaye mallarında yüzde 21,24 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4, imalatta yüzde 1,79, su temininde yüzde 1,73 artış olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,80 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarda yüzde 2, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,74, enerjide yüzde 1,33 ve sermaye mallarında yüzde 0,92 yükseliş gerçekleşti.

Sektörler/Alt GruplarAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı435,12
İmalat1,7929,04
Elektrik, gaz, buhar-0,809,07
Su temini1,7328,91
(Sürecek)

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuMadencilikEkonomiFinansSon Dakika

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