Türkiye Tekel Bayiler Platformu duyurdu: Sigaraya 1.5 TL'lik zam - Son Dakika
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu duyurdu: Sigaraya 1.5 TL'lik zam

08.09.2022 09:58

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş yaptığı paylaşımda, sigara grubuna paket başına 1.5 TL zam geldiğini duyurdu. Sigaraya son olarak temmuz ayında zam yapılmış, en ucuz paket 27 lira olmuştu.

Ocak, Mart, Mayıs ve Temmuz ayında sigaraya gelen 10 liralık zammın ardından bir artış haberi daha geldi. Tiryakileri üzecek haberi, Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından duyurdu.

1.5 LİRA ZAM

Aybaş sigara zammı için yaptığı açıklamasında bir grup sigaraya 1,50 kuruş zam geldiğini belirtti. Sosyal medya kullanıcıları zamma isyan etti.

Yıl başından bu yana 10 liranın üzerinde artan sigaraya bir zam daha

TÜTÜNÜN ÖTV ORANI YÜZDE 55'E ÇIKARILMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılmıştı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Tekel Bayiler Platformu duyurdu: Sigaraya 1.5 TL'lik zam - Son Dakika
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