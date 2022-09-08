Türkiye Tekel Bayiler Platformu duyurdu: Sigaraya 1.5 TL'lik zam

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Tiryakiler yandı! Sigaraya okkalı bir zam daha

Ocak, Mart, Mayıs ve Temmuz ayında sigaraya gelen 10 liralık zammın ardından bir artış haberi daha geldi. Tiryakileri üzecek haberi, Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından duyurdu.

1.5 LİRA ZAM

Aybaş sigara zammı için yaptığı açıklamasında bir grup sigaraya 1,50 kuruş zam geldiğini belirtti. Sosyal medya kullanıcıları zamma isyan etti.

TÜTÜNÜN ÖTV ORANI YÜZDE 55'E ÇIKARILMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılmıştı.