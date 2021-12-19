Üye Girişi
Yılbaşı döneminde alışveriş yaparken bu uyarılara dikkat - Son Dakika

Yılbaşı döneminde alışveriş yaparken bu uyarılara dikkat

19.12.2021 10:15
Yılbaşı döneminde alışveriş yaparken bu uyarılara dikkat

Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği (TÜKBİLDER) Başkanı Sülahi Özal, tüketicilerin yılbaşı döneminde hizmet veya ürün satın alırken bilinçli davranmaları gerektiğini belirterek, "Alışverişte gerekli belgeler mutlaka talep edilmeli ki ileride bir sorun ile karşılaşıldığında...

Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği (TÜKBİLDER) Başkanı Sülahi Özal, tüketicilerin yılbaşı döneminde hizmet veya ürün satın alırken bilinçli davranmaları gerektiğini belirterek, "Alışverişte gerekli belgeler mutlaka talep edilmeli ki ileride bir sorun ile karşılaşıldığında haklar hukuki zeminde korunabilsin" dedi.

Yeni yıla sayılı günler kala yeni yıl hediyeleri, indirimli ürünler, otel ve restoran rezervasyonları gibi ürün ve hizmetleri satın almak isteyen vatandaşlar, dolandırılmamak ve iyi hizmet görmek istiyor. TÜKBİLDER Başkanı Sülahi Özal, tüketicilerin bu dönemde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Korona virüs nedeniyle çevrimiçi satışlarda büyük artış görüldüğünü belirten Özal, önceki yıllara göre artık internet üzerinden mal ve hizmet alımlarının oldukça yaygınlaştığını aktardı. Buna bağlı olarak artan çevrimiçi alışverişlerin aynı zamanda tüketici mağduriyetlerinin de artmasına neden olduğunu söyleyen Özal, "İnternet üzerinden yapılan online alışverişlerde tüketiciler bazı sorunlarla karşılaşıyor. Satışa sunulan ve görsel olarak reklamı yapılan mal ve hizmetlerdeki ürünlerle, tüketiciye ulaşan mal ve hizmetlerin aynı özellikleri taşımadığı oluyor. Bazen ürünlerdeki özellikler beklenen niteliği taşımıyor. Kimi zaman sipariş edilen mal veya hizmet düşük kalitede oluyor veya sipariş edilen ürün veya hizmet tüketiciye ulaşmıyor bile" dedi.

"Bilinmedik, güvenilir olmayan internet sitelerinden alışveriş yapılmamalı"

İnternet üzerinden kendilerine veya yakınlarına yeni yıl hediyesi almak isteyen tüketicilerin güvendikleri internet sitelerinden alışveriş yapmalarını öneren Özal, alacakları ürünler hakkında iyi bir araştırma yapmaları gerektiğini dile getirdi. Özal, "Tüketicilerin alacakları ürünlerin başta fatura, garanti gerektiren ürünlerde garanti belgesi,

kullanma kılavuzu gibi belgelerini mutlaka talep etmeleri gerekiyor ki ileride bir sorun ile karşılaştıklarında hakları hukuki zeminde korunabilsin. Ayrıca Tüketici Kanunu, tüketicilerimize mesafeli satış sözleşmelerinde 14 gün içerisinde herhangi bir mazeret belirtmeden ve herhangi bir cezai şart olmadan cayma hakkı tanıyor. Buna rağmen bazen tüketicilerimiz bu haklarını kullanamıyorlar. Çünkü satışı yapılan ürüne ait fatura ve satıcının açık adresi bulunmadığında karşıda da bir muhatap olmuyor. Tüketicilerimiz bu durumda cayma bildirimini karşıya gönderemediğinden bu hakkını kullanamıyor. Bu nedenle tüketicilerimiz bilinmedik, güvenilir olmayan internet sitelerinden kesinlikle alışveriş yapmamalı" diye konuştu.

"Ürünün raftaki ve kasadaki fiyatı farklı ise tüketicinin lehi gözetilir"

Tüketicilerin mağaza ve marketlerden yapacakları alışverişlerde de dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Özal, "Özellikle raflarda bulunan ürünlere ait fiyat etiketlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Raf üzerinde ürünlere ait fiyat etiketi ile kasadaki okunan fiyatların aynı olup olmadığı kontrol edilmeli. Eğer ki ürünün raftaki etiket fiyatı ile kasada okunan fiyatı farklı ise, kanunen tüketici lehine olan fiyat geçerli olur, işlem o bedel üzerinden yapılmalı" ifadelerini kullandı.

"Sürpriz ödemelere karşı satın alacağınız hizmeti detaylı inceleyin"

Yeni yılı çeşitli konaklama tesislerinde geçirmek isteyen vatandaşlara da bazı uyarılarda bulunan Özal, "Tüketicilerimizden yeni yılı otel, konaklama tesislerinin yemekli, müzikli kutlama ve eğlence yerlerinde geçirme planı olanların, katılacakları organizasyonlar için mutlaka program içerisinde sunulacak olan menüler ve fiyatlar hakkında detaylı bilgi edinmelerini tavsiye ediyoruz. Ekstra sürpriz ödemelerle karşılaşmamaları için bu konuya azami dikkat etmeliler. Diğer yandan kapalı alanlarda yapılacak olan eğlenceler, korona virüs önlemleri kapsamında yapılmalı ve bu konuda ciddi denetim yapılmalı, önlemlerin alınması gerekiyor. Tüketicilerimiz kapalı ortamlarda zaman geçirecekleri için hastalığın yayılmasını önlemek adına kişisel olarak tedbirli olmakta da fayda var. Yeni yılı evlerinde geçirecek olan vatandaşlarımızın toplu olarak yeni yıla girmeleri hastalığın bulaşmasını hızlandıracağı için bu konuda bireylere ve ailelere de büyük görev düşüyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Yılbaşı döneminde alışveriş yaparken bu uyarılara dikkat

alışveriş, Yeni Yıl, İnternet, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılbaşı döneminde alışveriş yaparken bu uyarılara dikkat - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:08 Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak
10:06 Dünyanın en zehirli yılanı, soktuğu insanın her yerinden kan fışkırtıyor
09:49 Kenyalı hemşirenin korkunç ölüm şekli! Kimse hikayenin nasıl geliştiğini duymak istemiyor
09:28 Meteoroloji uyardı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek
09:10 2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusret'e tepki yağdı
09:04 Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum
08:54 İzmir'de maden ocağında patlama sonrası kısmi göçük yaşandı: 45 işçi yaralandı
01:08 TURYOL, akaryakıta gelen zamlar sebebiyle bazı seferlerini durdurdu
00:34 Galatasaray'dan gece yarısı Zorbay Küçük sitemi: Bardağı taşıran son damla
İzmir'de 45 işçinin yaralandığı maden ocağıyla ilgili şirketten açıklama: Patlama değil, toz akımı oluşmuştur İzmir'de 45 işçinin yaralandığı maden ocağıyla ilgili şirketten açıklama: Patlama değil, toz akımı oluşmuştur         
10:17
Dünyanın en zehirli yılanı, soktuğu insanın her yerinden kan fışkırtıyor Dünyanın en zehirli yılanı, soktuğu insanın her yerinden kan fışkırtıyor         
10:06
Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı         
22:52
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 10:25:49. #1.11#
SON DAKİKA: Yılbaşı döneminde alışveriş yaparken bu uyarılara dikkat - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement