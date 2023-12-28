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Yılbaşı öncesi gıda denetimleri yoğunlaştırıldı - Son Dakika
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Yılbaşı öncesi gıda denetimleri yoğunlaştırıldı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesinde halkın tükettiği yiyecek ve içeceklerde gıda denetimlerini sıklaştırdı. Gıda kontrol görevlileri, tüketimde artış gözlenen gıda maddelerinde kontrolü ve güvenirliliği sağlamak için denetimlerini devam ettirecek. Adana'da 2023 yılı içinde 30504 gıda, 627 yem denetimi yapıldı ve 1347 olumsuz gıda denetimi tespit edildi.

Yılbaşı öncesi gıda denetimleri yoğunlaştırıldı
28.12.2023 - 12:35,
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Yaklaşan yılbaşı öncesinde halkın yoğun olarak tükettiği yiyecek ve içecek guruplarında gıda denetimleri yoğunlaştırıldı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, tüm teşkilat olarak çabalarının vatandaşın sağlığı olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yıl boyu rutin denetim talimatları çerçevesinde yapılan gıda denetimlerine yılbaşı öncesi denetimler de ilave edildi. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda kontrol görevlileri de 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde tüketimde artış gözlenen gıda maddelerinde kontrolü ve güvenirliliği sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı. Başta alkollü ürün satış yerleri olmak üzere kuruyemiş, pasta, tatlı gibi unlu mamül üretim ve satış yerlerini denetleyen ekipler halkın sağlığı ile oynanmaması için gerekli uyarıları da yapıyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları ile dönemler halinde farklı ürün gurupları için denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre yapıldığını ifade ederek, "Pazar günü yeni bir yıla gireceğiz. Şimdiden alışveriş yapmaya başlayanlar var. Dolayısıyla halkımızın çokça alışveriş yaptığı gıda satış yerlerine, üretim yerlerine ekiplerimiz de denetim yapıyor. İnsanımızın güvenilir gıdaya ulaşması için Bakanlığımızın yoğun çabasına biz de ilimizdeki denetimlerimiz ile katkı koymaya çalışıyoruz. Tüm çabamız insanımızın sağlığı için. Adana'da 2023 yılı içinde şimdiye kadar 30504 gıda, 627 yem denetimi yaptık. 1347 olumsuz gıda denetimi, 32 olumsuz yem denetimi ile karşılaştık. 263 idari para cezası tutanağına karşılık 10 milyon 69 bin 573 lira idari para cezası kesildi." dedi.

Adana merkez ve ilçelerde gıda kontrol görevlilerinin yeni yıl girene kadar denetimlerine devam edeceğini kaydeden Kökçüoğlu, her bir vatandaşın birer "gıda denetçisi" olduğunu belirterek, gözlemlenen herhangi bir uygunsuzluğun Alo Gıda 174 hattına bildirilebileceğini de sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Yılbaşı öncesi gıda denetimleri yoğunlaştırıldı - Son Dakika


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