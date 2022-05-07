Yılda 2,5 ay sağım yapıyor taleplere yetişemiyor - Son Dakika
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Yılda 2,5 ay sağım yapıyor taleplere yetişemiyor

07.05.2022 09:53
Yılda 2,5 ay sağım yapıyor taleplere yetişemiyor

Baharın gelmesiyle birlikte koyunlar sağım yapılmaya başlandı.

Baharın gelmesiyle birlikte koyunlar sağım yapılmaya başlandı. Az miktarda çıkan koyun sütüne talep fazla olunca üreticiler siparişlere yetişemiyor.

Bursa'da koyun yetiştiriciliği yapan üreticilerden koyunlarını doğum yaptıranlar koyunlarını yılda 2,5 ay sağım yapabiliyor. Bir koyundan günde 2 litre süt çıkıyor. 2,5 ay sağım yapılan 1 koyundan günde 2 litre süt çıkınca üreticiler gelen koyun sütü taleplerine yetişemiyor.

Yoğurt ve peynir yapımında kullanılan ve lezzetiyle ön plana çıkan koyun sütüne olan talep her geçen yıl artıyor. Bazı işletmeler kuzu üretimi yapmayıp yılda 240 gün süt sağımı yapıyor. Kilosu 20 liradan satılan koyun sütü büyük talep görüyor.

Koyun sütü sağımlarına başladıklarını ifade eden çiftlik sahibi Mustafa Aydın, "Biz burada kuzu üretimi yapıyoruz. Kuzuları 3 ay emziriyoruz. Emzirme işlemi bittikten sonra 2,5 ay koyunlardan süt sağımı yapıyoruz. Bir koyundan günlük 2 ila 2,5 kilo arasında süt çıkıyor. Koyun sütü az çıktığı ve belli zamanda sağıldığı için çok değerli. Talep de çok. Talebe yetişmekte zorluk çekiyoruz. Koyun sütünün litresi 20 liradan satışını yapmaktayız. Koyun sütünün yağ oranı çok fazla olduğu için girdiği her ürüne aşırı lezzet katıyor. Güzel yoğurdu oluyor ve peynir yapımında kullanılıyor. 2,5 ay süt sağımı bittikten sonra koçları doğum için hazırlıyoruz. Koyundan kuzu yerine sadece süt almak isteyen işletmeler yılda 240 gün süt sağımı yapıyor" dedi. - BURSA

Yılda 2,5 ay sağım yapıyor taleplere yetişemiyor
Yılda 2,5 ay sağım yapıyor taleplere yetişemiyor
Yılda 2,5 ay sağım yapıyor taleplere yetişemiyor
Yılda 2,5 ay sağım yapıyor taleplere yetişemiyor
Yılda 2,5 ay sağım yapıyor taleplere yetişemiyor
Yılda 2,5 ay sağım yapıyor taleplere yetişemiyor
Yılda 2,5 ay sağım yapıyor taleplere yetişemiyor
Yılda 2,5 ay sağım yapıyor taleplere yetişemiyor
Yılda 2,5 ay sağım yapıyor taleplere yetişemiyor
Yılda 2,5 ay sağım yapıyor taleplere yetişemiyor

YORUMLAR
500
Yarım kalpli doğan bebeğini 2 ay sonra ilk kez kucağına aldı Yarım kalpli doğan bebeğini 2 ay sonra ilk kez kucağına aldı En güzel hediyeyi annesine o verdi En güzel hediyeyi annesine o verdi

Doğum, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılda 2,5 ay sağım yapıyor taleplere yetişemiyor - Son Dakika


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