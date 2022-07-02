Yılda 2 milyon kebaplık şiş üretiyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Yılda 2 milyon kebaplık şiş üretiyorlar

02.07.2022 08:54
Yılda 2 milyon kebaplık şiş üretiyorlar

Kahramanmaraş'ta üretilen kebaplık şişler, iç piyasanın yanı sıra dünyanın farklı ülkelerine de ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş'ta üretilen kebaplık şişler, iç piyasanın yanı sıra dünyanın farklı ülkelerine de ihraç ediliyor.

Kurban Bayramı öncesi Dulkadiroğlu İlçesindeki Tarihi Demirciler Çarşısı esnaflarında bayram hazırlıkları hız kazandı. İç pazarın talebini karşılayan esnaf kebaplık şişleri, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de ihraç ediyor. Şiş ustaları, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki kebaplık şişleri istenilen boyutta keserek, 300 derece ateşte ısındıktan sonra şekil veriyor. Ardından çekiç yardımıyla düzlenen şişler, kaplama işleme yapıldıktan sonra kullanıma hazır hale getiriliyor.

Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden kebabın dizildiği şişleri üreten esnaf Fahrettin Balkarlı (75), 53 yıldır şiş üretimi yaptığını ve kendi işletmesinde yıllık ortalama 2 milyon adet şiş ürettiklerini söyledi.

Balkarlı, "Kahramanmaraş'ta benim haricimde üç farklı şiş üretimi yapan yer var ve şehrimizin yanı sıra, Türkiye'nin bütün şiş ihtiyacı Kahramanmaraş'tan karşılanır. Üretim iyidir ve yapılan malları satıyoruz. Yıllık benim üretimim 2 milyon adet şiş. Yurt dışına da Kahramanmaraş'ta şiş gidiyor. Almanya, İngiltere, Irak, Kıbrıs gibi ülkelere şiş gönderiyoruz. 5 çeşit şiş vardır. Tabi ki her bölgenin kendine has şiş milimleri vardır. Ciğer şişi, patlıcan ve domates şişi, kuşbaşı ve kıyma gibi farklı türlerde şişler üretiyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Uzmanlar sahte bıçaklara karşı vatandaşı uyardı: 'Ucuz' diye sahte bıçak alıp hayvanlara eziyet etmeyin Uzmanlar sahte bıçaklara karşı vatandaşı uyardı: 'Ucuz' diye sahte bıçak alıp hayvanlara eziyet etmeyin Mersin'de hayvan pazarı Kurban Bayramı için hazır hale getirildi Mersin'de hayvan pazarı Kurban Bayramı için hazır hale getirildi
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kahramanmaraş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılda 2 milyon kebaplık şiş üretiyorlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 09:00:34. #1.11#
SON DAKİKA: Yılda 2 milyon kebaplık şiş üretiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement