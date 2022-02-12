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Yıldırım Belediyesi'nden personeline yüzde 45 zam - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi'nden personeline yüzde 45 zam

12.02.2022 11:31
Yıldırım Belediyesi'nden personeline yüzde 45 zam

Yıldırım Belediyesi işçilerin maaşına ek zam yaptı.

Yıldırım Belediyesi işçilerin maaşına ek zam yaptı. Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın talimatıyla belediye işçilerine yapılan yüzde 45'lik iyileştirme ile birlikte Yıldırım Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 710 TL oldu.

Son 50 yılın en yüksek asgari ücret artışının açıklanmasının ardından Yıldırım Belediyesi de, bu artışa kayıtsız kalmadı. Yıldırım Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile belediyede çalışan bin 570 işçiyi kapsayan ek zam protokolü imzaladı. Yıldırım Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşme ile belediye çalışanlarının en düşük maaşı 5 bin 710 TL oldu.

Personele en iyi imkanları sunmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yaşadığımız şehirde gözümüze çarpan güzelliklerde ekip arkadaşlarımızın alın teri var, bunu biliyoruz. Bu sebeple imkanlarımızı kıymetli mesai arkadaşlarımızın lehine genişletiyoruz. Yıldırım büyük bir aile, Yıldırım Belediyesi olarak bizler de büyük bir aileyiz. Kıymetli aile fertlerimizin evlerinde yaşanacak her türlü sevinç ilk önce bizi mutlu ediyor. Bizler de "Büyük Yıldırım Ailesi'ne" karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek yüzleri güldürüyoruz. Bu sinerji ve birlik ruhu ile nice güzel hizmetlere hep beraber imza atacağız inşallah. Yıldırım için kurduğumuz hayallerin bir sınırı yok, bütçemizi verimli kullanarak, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle ve ekip arkadaşlarımızın desteğiyle Yıldırım'ın değerini arttırmak için çalışıyoruz. Ben, yapılan zam iyileştirmesinin tüm çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, "'Benim çalışanım huzurlu ve mutlu olursa Yıldırım huzurlu ve mutlu olur, benim çalışanımın yüzü gülerse Yıldırım güler' diyen belediye başkanımıza çalışanlarının sıkıntısına duyarsız kalmadıkları için şahsım, sendikam ve tüm çalışan arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım Belediyesi'nden personeline yüzde 45 zam

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Hizmet İş Sendikası, Yıldırım Belediyesi, Yıldırım, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıldırım Belediyesi'nden personeline yüzde 45 zam - Son Dakika Ekonomi


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