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Yıldırım: "Elektrik faturaları işletmelerimizin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor" - Son Dakika

Yıldırım: "Elektrik faturaları işletmelerimizin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor"

07.02.2022 11:12
Yıldırım: "Elektrik faturaları işletmelerimizin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, elektrik tariflerine yapılan zamların işletmeler üzerinde oluşturduğu maliyet baskısını artırarak ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, elektrik tariflerine yapılan zamların işletmeler üzerinde oluşturduğu maliyet baskısını artırarak ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini söyledi.

Elektrik zamlarının işletmelerin maliyet kalemlerinde kabul edilebilir sınırları aştığını dile getiren GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, "Akaryakıta, hammaddeye, işçi ücretlerine kadar birçok kalemde yaşanan artışlarla finansman yönetimi yapmakta zorlanan işletmelerimiz için elektrik tarifelerine yapılan zam kabul edilebilir sınırları aştı. İmalattan, hizmete tüm sektörlerdeki işletmelerimiz elektrik maliyetlerini karşılayamaz duruma geldi. Bir işletmenin en büyük maliyet kalemine dönüşen elektrik faturaları tüketici fiyatlarına yansımaya başlayacak. Enflasyonist ortamda tüketicinin alım gücü de düşünüldüğünde işletmelerimiz kepenk kapatmak durumda kalacak. En küçük işletme bile en az 800 kilovatsaat elektrik tüketirken kademeli tarife de maalesef çözüm olmadı. Kademeli tarifede işletmelerimiz için özel bir sınır belirlenmeli, indirime gidilmeli. Bu konuda önlem alınmazsa üretim, istihdam ve dolayısıyla ekonomi büyük yara alacak" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Gaziantep Ticaret Odası, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıldırım: 'Elektrik faturaları işletmelerimizin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor' - Son Dakika Ekonomi


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