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Yıldırım: "Mersin'de sanayide üretim artıyor" - Son Dakika

Yıldırım: "Mersin'de sanayide üretim artıyor"

12.11.2021 10:04
Yıldırım:

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Mersin sanayisinde üretim rakamlarının artış gösterdiğini belirterek, "Bunun en açık göstergesi ise son 10 yıllık rakamlara bakıldığında elektrik ve doğalgaz tüketim rakamlarındaki artış" dedi.

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Mersin sanayisinde üretim rakamlarının artış gösterdiğini belirterek, "Bunun en açık göstergesi ise son 10 yıllık rakamlara bakıldığında elektrik ve doğalgaz tüketim rakamlarındaki artış" dedi.

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmanın yönetim kurulu üyesi Hasan Yıldırım, 2011-2021 yılları arasındaki elektrik tüketimi kıyaslandığında, son 10 yıllık süreçte yüzde 199 oranında artış olduğunun görüldüğüne işaret ederek, "2011-2021 yıllarında tüketilen doğalgaz tüketimi baz alındığında ise son 10 yıllık dönemde yüzde 52 oranında artış gösterdiği görülmektedir. Özellikle pandemi döneminde bu rakamların artarak devam ettiğini gözlemleyebiliriz. Bu Mersin sanayisinin hızla geliştiğinin açık bir göstergesidir. MT OSB sınırları içerisinde faaliyet gösteren firma sayısında da son 10 yıl içerisinde 85 firma artış göstermiş, bu firmaların birçoğu ise Türkiye çapındaki kurumsal firmalardan oluşmuştur. Bununla birlikte Tarsus'ta yapımı devam eden 2 yeni organize sanayi bölgesi var. Önümüzdeki yıllarda hizmete girecek olan yeni sanayi alanları ile birlikte Mersin sanayisinin büyüme hızının ivme kazanması bekleniyor. Artık iyice sıkışan Marmara Havzasının ülkemizdeki tek alternatif bölgesi Mersin'dir. Limanıyla, gelişmiş OSB sahalarıyla, karayolu hattıyla ve yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın tamamlanmasının ardından havayolu ulaşımı ile bölgenin parlayan yıldızı Mersin'dir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Yıldırım: Mersin'de sanayide üretim artıyor

Hasan Yıldırım, Doğalgaz, Tarsus, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıldırım: 'Mersin'de sanayide üretim artıyor' - Son Dakika Ekonomi


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