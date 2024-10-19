Yıldız Demir Çelik, Flat Steel Konferansı'nda - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yıldız Demir Çelik, Flat Steel Konferansı'nda

Yıldız Demir Çelik, Flat Steel Konferansı\'nda

Yıldız Demir Çelik, İstanbul'da düzenlenen Flat Steel Konferansı'na elmas sponsor olarak katıldı.

19.10.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Demir Çelik, İstanbul Çırağan Sarayı'nda Kallanish Commodities tarafından düzenlenen Flat Steel Konferansı'na katıldı.

Yıldız Demir Çelik'ten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Demir Çelik, İstanbul'da, Kallanish Commodities tarafından düzenlenen Flat Steel Konferansı'nda sektör paydaşlarıyla buluştu. Yıldızlar Yatırım Holding'in grup şirketlerinden Yıldız Demir Çelik'in elmas sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğe, sektörün önde gelen temsilcileri katılım sağladı.

Sektörün küresel çaptaki önemli aktörlerini bir araya getiren etkinlik kapsamında "Küresel Demir Çelik Pazarlarına Genel Bakış" başlıklı panelde Yıldız Demir Çelik Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, "Demir Çelik Sektöründe Tedarik Zinciri, Talep ve Fiyatlandırma" panelinde ise Yıldız Demir Çelik Tedarik Zinciri Direktörü Pelin Arkan konuşmacı olarak yer aldı.

"Sektörümüze değer katan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Demir Çelik Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, yerli ve yabancı birçok önemli ismin katıldığı etkinlikte, çelik sektörü oyuncularının bir araya gelmesine katkı sağlamış olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yılmaz, Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra küresel pazarlar hakkında da değerli bilgiler edinme fırsatı bulduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Flat Steel Konferansı, enerji maliyetleri, ticaret politikaları ve yeşil dönüşüm gibi küresel çelik endüstrisini etkileyen kritik konuların detaylı bir şekilde ele alındığı bir konferans oldu. Bu gibi organizasyonlar, karşılaştığımız fırsat ve zorlukları daha geniş bir perspektifle değerlendirmemize olanak tanıyor. Sektörün en genç oyuncusu olarak, yalnızca üretim gücümüzle değil, aynı zamanda fark yaratan işbirlikleri ve girişimlerle de öne çıkmayı hedefliyoruz. Yıldız Demir Çelik olarak, sektörümüze değer katan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Çırağan Sarayı, Yıldız Demir, Etkinlikler, Demir Çelik, Konferans, istanbul, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıldız Demir Çelik, Flat Steel Konferansı'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:57:56. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldız Demir Çelik, Flat Steel Konferansı'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.