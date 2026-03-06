Yıldız Entegre'den Özel Eğitim Anaokulu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldız Entegre'den Özel Eğitim Anaokulu

Yıldız Entegre\'den Özel Eğitim Anaokulu
06.03.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Entegre, İzmit'te özel gereksinimli çocuklar için yeni anaokulunu hizmete açtı.

Yıldızlar Yatırım Holding grup şirketlerinden Yıldız Entegre tarafından Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşa edilen Yıldız Entegre Özel Eğitim Anaokulu eğitime açıldı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ve Yıldız Entegre Genel Müdür Yardımcısı Melike Çubukçu ev sahipliğinde düzenlenen tören, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Holdingin topluma değer katma anlayışıyla kurduğu Fehmi Yıldız Vakfı'nın eğitim vizyonu doğrultusunda, Yıldız Entegre'nin, Kocaeli Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiği okul, özel gereksinimli çocuklar için güvenli, erişilebilir ve nitelikli eğitim ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Okul, özel gereksinimli çocukların ihtiyaçları gözetilerek 4 derslik olarak tasarlandı. Fiziki altyapısından eğitim alanlarına kadar tüm bölümleri erişilebilirlik, güvenlik ve pedagojik gereklilikler önceliklendirilerek planlanan okul, çocukların gelişim süreçlerini destekleyecek şekilde yapılandırıldı.

Ayrıca Yıldız Entegre, bugüne kadar birçok projeye destek verdi. Bu kapsamda şirket, Kocaeli'de 9 ilçede bulunan 80 anaokulunun zeminlerini "VarioClic Kids" parkelerle yenileyerek öğrenciler için daha güvenli ve hijyenik eğitim ortamlarının oluşturulmasına katkı sağladı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, kurucuları Fehmi Yıldız'ın kendilerine miras bıraktığı topluma kalıcı eserler bırakma anlayışının, vakfın çalışmalarına yön verdiğini aktararak, yürüttükleri sosyal yatırımların da temelini oluşturduğunu belirtti.

Söz konusu anlayışla özel gereksinimli çocukların eğitimine katkı sağlayacak okulu hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın kendilerini güvenle ifade edebilecekleri, gelişimlerini destekleyecekleri bir eğitim ortamına kavuşmalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bugün burada attığımız adımın çocuklarımızın hayatında kalıcı bir iz bırakmasını, şehrimize değer katmasını, güçlü yarınların inşasında bir temel taşı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Yıldız Entegre, Yerel Haberler, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıldız Entegre'den Özel Eğitim Anaokulu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:26:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Yıldız Entegre'den Özel Eğitim Anaokulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.