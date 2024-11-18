Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Vizyonunu Paylaştı

Ekonomi

Yıldız Holding Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29), Holdingin sürdürülebilirlik vizyonunu ve yenilikçi uygulamalarını paylaştı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen konferans, "Yeşil Bir Dünya İçin Dayanışma İçinde" temasıyla düzenlendi.

Eskil, Etki Yatırımı Danışma Kurulunun (EYDK) düzenlediği "İklim Değişikliği Bağlamında Yeşil Riskler ve Sosyal Riskler" panelinde, Holdingin "Bu Dünya Bizim" yaklaşımı ve "İsrafsız Şirket" iş modeliyle yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarını anlattı.

EYDK Yönetim Kurulu Üyesi Hale Özsoy'un moderatörlüğünde, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürü Çağla Eker Altınkulp'un da konuşmacı olarak yer aldığı panelde, iklim değişikliği kaynaklı risklerin belirlenmesi, dayanıklılığın artırılması ve kamu-sivil toplum kuruluşları-özel sektör işbirliğiyle ortak stratejiler üretilmesi hedefi odağında farklı perspektifler ele alındı.

Açıklamada konferanstaki konuşmasına yer verilen Eskil, biyoçeşitliliğin de azalmasına neden olan iklim krizinin gıdanın sürdürülebilirliğini de tehdit ettiğini aktardı.

2050'de ulaşılacak nüfusu beslemek için üretimin yüzde 70 artırılması gerektiğini kaydeden Eskil, "Ancak bu mümkün değil. Böylesine çarpıcı sonuçlar, mevcut sistemlerin eski anlayışlarla 'sürdürülemez' olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu sistemlerin onarılmasına ve dönüştürülmesine ihtiyacımız var. Bu dönüşüm sadece çevresel sürdürülebilirliği değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği de hedeflemeli. Bunun için de tüm paydaşların iş birliğiyle hareket ettiği, kolektif eforu ve ortak aklı içerecek kapsamlı bir eylem planı hazırlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Tedarik zincirlerini yeniden kurguluyoruz"

Eskil, sürdürülebilirliği, bütüncül bir sistem dönüşümü olarak ele aldıklarına işaret ederek, "İsrafsız Şirket" iş modeliyle tüm süreçlere entegre ettiklerine vurgu yaptı.

Tedarik zincirlerini yeniden kurguladıklarına dikkati çeken Eskil, "2030'a kadar stratejik tedarikçilerimizin tümünün Yıldız Holding Sorumlu Satınalma Politikası'na uyumunu sağlamayı hedefliyoruz. Gıdanın sürdürülebilir geleceğinde önemli rolü bulunan onarıcı tarım uygulamalarına yatırım yapıyor, tarladan sofraya ulaşan gıda israfının önlenmesi ve sürdürülebilir tarım alanında kritik paydaşlarımız olan çiftçilerimizle birlikte çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Yenilikçi ürünlerden sürdürülebilir ambalaj uygulamalarına, su tasarrufundan tarımda teknolojik uygulamalara kadar birçok alanda AR-GE faaliyetlerine devam ettiklerine değinen Eskil, 2030'a kadar sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi yatırımlarını 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Gıdanın sürdürülebilirliğini sağlamaya devam edeceklerinin altını çizen Eskil, "Bunu yaparken de bütüncül bir yaklaşımla hiçbir paydaşımızı geride bırakmadan birlikte güçlenerek dönüşmek hedefiyle çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.