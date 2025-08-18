Yılın 7 ayında 93,6 milyon yolcu Türkiye havalimanlarında seyahat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yılın 7 ayında 93,6 milyon yolcu Türkiye havalimanlarında seyahat etti

18.08.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul, Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanları, yılın ilk 7 ayında 93,6 milyon yolcu ağırladı.

Yılın 7 ayında İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanlarındaki yolcu trafiği 93,6 milyonu aşarken, her üç yolcudan ikisi bu ulaşım merkezlerine iniş yaptı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'deki havalimanlarında yılın 7 ayında 134 milyon 949 bin 751 yolcu geliş gidiş yaptı. Ocak-temmuz döneminde yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı.

Günlük yolcu ve uçak trafiği rekorlarını sürekli geliştiren İstanbul Havalimanı, 7 ayda Türkiye'nin en yoğun yolcu trafiğine sahip ulaşım merkezi oldu.

İstanbul Havalimanı, ocak-temmuz döneminde 9 milyon 953 bin 816 iç hat, 37 milyon 813 dış hat yolcusuna ev sahipliği yaptı. Böylece İstanbul Havalimanı'na gelen giden yolcu sayısı 46 milyon 954 bin 629'a ulaştı.

Yine İstanbul'da yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı da aynı dönemde 11 milyon 694 bin 644 iç hat, 14 milyon 809 bin 299 dış hat yolcusunu ağırladı. Bu havalimanındaki yolcu trafiği 26 milyon 503 bin 943 olarak kayıtlara geçti.

Antalya dış yolcu yoğunluğuyla öne çıktı

Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden birine hizmet veren Antalya Havalimanı da yılın 7 ayında en yoğun üçüncü havalimanı olarak belirlendi. Ocak-temmuz döneminde Antalya Havalimanı'ndan 3 milyon 828 bin 149 iç hat yolcusu geliş gidiş yaptı.

Antik kentleri ve mavi bayraklı plajlarıyla birçok ülkeden turistin tercih ettiği Antalya'nın havalimanı, dış hat yoğunluğuyla da dikkati çekti. Toplam yolcu trafiğinin 20 milyon 179 bin 155 olduğu havalimanında ağırlanan dış hat yolcu sayısı 16 milyon 351 bin 6 oldu.

İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanlarındaki 7 aylık yolcu sayısı 93 milyon 637 bin 727 olarak hesaplandı. Buna göre, söz konusu havalimanları, Türkiye'ye gelen ve gidiş yapan her üç yolcudan ikisini ağırladı.

Bu üç havalimanının ocak-temmuz dönemine ilişkin verileri şöyle:

HAVALİMANIİÇ HATDIŞ HATTOPLAM
İstanbul9.953.81637.000.81346.954.629
İstanbul Sabiha Gökçen11.694.64414.809.29926.503.943
Antalya3.828.14916.351.00620.179.155
TOPLAM25.476.60968.161.11893.637.727

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen, Havacılık, İstanbul, Ekonomi, Antalya, Türkiye, Ulaşım, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılın 7 ayında 93,6 milyon yolcu Türkiye havalimanlarında seyahat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:22:54. #7.12#
SON DAKİKA: Yılın 7 ayında 93,6 milyon yolcu Türkiye havalimanlarında seyahat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.