'Yılın En İyi Müşteri Deneyimini Sunan Markası' Yurtiçi Kargo oldu - Son Dakika
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'Yılın En İyi Müşteri Deneyimini Sunan Markası' Yurtiçi Kargo oldu

30.03.2022 12:27
'Yılın En İyi Müşteri Deneyimini Sunan Markası' Yurtiçi Kargo oldu

Müşteri Deneyim Endeksi araştırmasında Yurtiçi Kargo, 2019 ve 2020 yıllarının ardından 2021 yılında da kargo sektörünün en iyisi oldu.

Müşteri Deneyim Endeksi araştırmasında Yurtiçi Kargo, 2019 ve 2020 yıllarının ardından 2021 yılında da kargo sektörünün en iyisi oldu.

Yurtiçi Kargo, Şikayetvar.com verilerine göre, kargo sektörünün 'En İyi Müşteri Deneyimi Sunan Markası' oldu. Markaların uçtan uca şikayet yönetim becerisinin ödüllendirildiği A.C.E Awards'da 57 sektörden 96 marka ödüllendirildi. Yıllık 1,5 milyonun üzerinde anket baz alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırmasında Yurtiçi Kargo, 2019 ve 2020 yıllarının ardından 2021 yılında da kargo sektörünün en iyisi oldu.

"Müşterilerimizden gelen her yorum bizim için çok değerli"

3 yıl üst üste aldıkları birincilik ödülü hakkında açıklama yapan Yurtiçi Kargo Ürün, Marka ve Müşteri Deneyimi Grup Müdürü Sezgin Akar, "3 yıl üst üste kargo sektörünün en kusursuz müşteri deneyimini sunan markası ödülünü almış olmaktan dolayı gururluyuz. Bizler mutlu müşteriler oluşturmak için çalışıyoruz ve bu organizasyonlar sayesinde başardığımızı görmek bizi onurlandırıyor. Hangi kanal üzerinden gelirse gelsin, şirketimizin sunduğu hizmet ile ilgili yapılan her yorumu, eleştiriyi ve şikayeti ve tebriği değerlendirmeye alıyoruz. Her zaman müşterilerimizin dönüşlerinin bizi daha ileriye taşıyacağını düşünüyoruz ve tüm yorumlara değer veriyoruz" dedi.

Şirketin, hizmet kalitesini her geçen yıl daha ileriye taşıma amacıyla önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Akar, "Şirketimiz kurulduğu ilk günden bu yana işini, operasyonel mükemmelliğe ulaşma ciddiyetiyle yapıyor. Söz verdiğimiz gibi sloganımızın altında yatan düşünce de tam olarak budur. Bu sebeple bize gelen şikayetlere düzeltmemiz gereken konu başlıkları olarak bakıyoruz ve bu alanda şikayetleri azaltacak projeler geliştiriyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların geri dönüşünü kamuoyu araştırmalarının sonucunda verilen ödüllerle almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Son yıllarda her sektör için dijitalleşmenin büyük önem kazandığını dile getiren Akar, sözlerini sonlandırdı:

"Müşterinizin ne dediğini doğru anlarsanız, hamlelerinizi de doğru belirleyebilirsiniz. Gelen şikayetleri ve teşekkürleri doğru ölçümleyebilir ve kök nedenlerini doğru tespit edebilirseniz geliştirdiğiniz her proje sizi müşterinizin gözünde bir adım daha öne çıkaracaktır. Bunu yaparken de dijital dünyanın olanaklarından faydalanmak durumundasınız. Operasyonunu, Müşteri Deneyimini, Müşteri Hizmetlerini dijitalleştirmemiş, anlık takip altına almamış, detaylandırmamış bir şirketin başarıya ulaşabilmesi pek mümkün değildir.

"3 yıl üst üste Türkiye'nin en itibarlı kargo markası olduk"

Yurtiçi Kargo'nun deneyimli saha personeli ve yönetici kadroları sayesinde son 3 yıldır Şikayetvar'daki birinciliğimizin yanı sıra 15 bin katılımcının oylarıyla belirlenen İtibar Endeksi Araştırmasında da Türkiye'nin en itibarlı markası seçilmiş durumdayız. Mart ayında aldığımız bu iki büyük ödül için tüm müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." - İSTANBUL

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Sezgin Akar, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Yılın En İyi Müşteri Deneyimini Sunan Markası' Yurtiçi Kargo oldu - Son Dakika


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