Yılın mekan işletmecisi ödülü Cemil Kumaşçıoğlu'nun - Son Dakika
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Yılın mekan işletmecisi ödülü Cemil Kumaşçıoğlu'nun

13.01.2023 16:28
Yılın mekan işletmecisi ödülü Cemil Kumaşçıoğlu'nun

Ankara'nın en genç iş insanlarından olan Cemil Kumaşçıoğlu, iş dünyasındaki başarısını aldığı ödül ile taçlandırdı. 2022 Yılının Enleri Ödül Töreni'nde ödülü takdim edilen genç iş insanı, Yılın Mekân İşletmecisi Ödülü'nün sahibi oldu.

Bohem Ankara, Limon Köyiçi Ankara, Adana Ocakbaşı Çankaya, Alaçatı Kafası Ankara, Ivy Live Ankara ve Minimezzebar gibi işletmelerin Ankara'ya açılmasında öncülük eden Cemil Kumaşçıoğlu, başkentte eğlence sektörünün nabzını tutuyor.

ANKARA EĞLENCESİ CEMİL KUMAŞÇIOĞLU'NDAN SORULUYOR

Açılışını gerçekleştirdiği konsept eğlence mekanları sayesinde Ankaralıların kaliteye eğlenceye doymasına olanak sağlayan Cemil Kumaşçıoğlu, girişimciliğini yaptığı tüm işletmelerde istikrarlı başarısını sürdürüyor.

EĞLENCE SEKTÖRÜNÜN NABZINI TUTUYOR

Başkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde öğrenim gördükten sonra eğlence sektörüne giriş yapan iş insanı, başarısını sektörel tecrübesi ve bilgi birikimine borçlu olduğunu söylüyor. Hayvan sevgisi ile de bilinen Kumaşçıoğlu, boş zamanlarında ise spor yapmayı seviyor.

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Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılın mekan işletmecisi ödülü Cemil Kumaşçıoğlu'nun - Son Dakika


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