Yılın mekan işletmecisi ödülü Cemil Kumaşçıoğlu'nun

Bohem Ankara, Limon Köyiçi Ankara, Adana Ocakbaşı Çankaya, Alaçatı Kafası Ankara, Ivy Live Ankara ve Minimezzebar gibi işletmelerin Ankara'ya açılmasında öncülük eden Cemil Kumaşçıoğlu, başkentte eğlence sektörünün nabzını tutuyor.

ANKARA EĞLENCESİ CEMİL KUMAŞÇIOĞLU'NDAN SORULUYOR

Açılışını gerçekleştirdiği konsept eğlence mekanları sayesinde Ankaralıların kaliteye eğlenceye doymasına olanak sağlayan Cemil Kumaşçıoğlu, girişimciliğini yaptığı tüm işletmelerde istikrarlı başarısını sürdürüyor.

EĞLENCE SEKTÖRÜNÜN NABZINI TUTUYOR

Başkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde öğrenim gördükten sonra eğlence sektörüne giriş yapan iş insanı, başarısını sektörel tecrübesi ve bilgi birikimine borçlu olduğunu söylüyor. Hayvan sevgisi ile de bilinen Kumaşçıoğlu, boş zamanlarında ise spor yapmayı seviyor.