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Yıllar önce üzerine beton dökülen kuyudan petrol fışkırdı - Son Dakika

Yıllar önce üzerine beton dökülen kuyudan petrol fışkırdı

24.12.2021 10:49

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, daha önce üzerine beton dökülerek kapatılan petrol kuyuları ile ilgili konuştu. Kapatılan Diyarbakır'daki Varınca-1 kuyusunda petrol rezervlerine ulaştıklarını belirten Fatih Dönmez, "Baktığınızda ekonomik nedenlerle kapatılmış bir kuyu olarak gözükmüyor. O gün de karlıydı, bugün de karlı. Sebeplerini bilmiyoruz. Ama ilginç olan şu anda burada 3 bin varile yakın bir üretim var." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilki düzenlenen Türkiye- Azerbaycan Enerji Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

"PETROL VARDI ÜSTÜNÜ KAPATTILAR SÖYLEMİNİN ÜZERİNE GİTTİK"

Burada gazetecilerle bir araya gelen Bakan Dönmez, petrol bulunan Varınca-1 kuyusuyla ilgili de konuştu. Dönmez, "Türkiye'de ve dünya istatistiklerinde 10 kuyudan 1 veya 2'sinde gaz veya petrol bulunuyor. Bizde de onlarca kuyu açıldı. Bunların bazılarında gaz ve petrol bulundu, bir kısmı da 'kuru' olarak nitelendirildi. Eski bilgilerle de yapılmış aramalar var. Bugün de TPAO kuyu açıyor, bulamadığı zaman standartlarına uygun olarak kapatıyor. Fakat Anadolu 'Burada da petrol vardı, üstünü kapattılar' söylemi vardır. Biz de bunun üzerine gittik ve tekrar denedik. Bu kapsamda üretim yaptığımız kuyular oldu" dedi.

Bakan Dönmez de şaşkın! Yıllar önce üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırdı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

"KAPATILMA SEBEBİNİ BİLMİYORUZ"

Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlardan birisi de Varınca -1. Petrolün kalitesine göre kuyular kapatılır. Bazen de maliyet hesabına göre kapatılma oluyor. Sonrasında yine maliyete göre o kuyu karlı olarak değerlendirilince açılıyor. Varınca-1'de ilginç olan, şu anda 3 bin varile yakın da bir üretim var. Baktığınızda ekonomik nedenlerle kapatılmış bir kuyu olarak gözükmüyor. O gün de karlıydı, bugün de karlı. Sebeplerini bilmiyoruz. Çünkü 1980'li yılların başında kapatılmış. O işi yapanların hiçbiri kurumda yok. Spekülasyon yapmak da doğru değil ama daha önce petrol yok diye kapatılmış, bizim de açıp bulduğumuz bir kuyu. Yorumunu size bırakıyorum" diye konuştu.

Yıllar önce üzerine beton dökülen kuyudan petrol fışkırdı
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Fatih Dönmez, Enerji, Petrol, Bakü, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıllar önce üzerine beton dökülen kuyudan petrol fışkırdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yıllar önce üzerine beton dökülen kuyudan petrol fışkırdı - Son Dakika
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