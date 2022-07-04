Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı: Aylık yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62'ye ulaştı - Son Dakika
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Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı: Aylık yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62'ye ulaştı

04.07.2022 10:06

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, geçtiğimiz ay yüzde 4,95'lik artış gösterirken yıllık bazda yüzde 78,62'ye çıktı. Oluşan bu rakamlar sonucu yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine ulaştı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti.

Son Dakika! Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62 oldu

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,99 ile giyim ve ayakkabı, %27,76 ile eğitim ve %39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %123,37 ile ulaştırma, %93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %81,14 ile ev eşyası oldu.

Son Dakika! Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62 oldu

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 3 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,18 ile giyim ve ayakkabı, %1,97 ile sağlık ve %2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %10,59 ile ulaştırma, %8,34 ile konut, %5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

Haziran 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %64,42 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,20, bir önceki yılın Aralık ayına göre %32,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,42 ve on iki aylık ortalamalara göre %38,59 artış gerçekleşti.

Son Dakika! Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62 oldu
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Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı: Aylık yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62'ye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı: Aylık yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62'ye ulaştı - Son Dakika
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